Адвокат Власенко бросает своего клиента?

Как сообщила пресс-служба Высшего административного суда Украины, рассмотрение дел о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Сергея Власенко и Андрея Веревского назначено на 5 марта 2013 года. 1 марта 2013 года судьи Высшего административного суда Украины назначили эти дела к рассмотрению.

К сожалению, речь идет о такой «застарелой болезни» парламента, как совмещение обязанностей народного депутата Украины с любого рода деятельностью, кроме преподавания, творчества и медицинской практики. Об этом четко говорит 78-я статья Конституции Украины.

Что имеем в данном случае? В ситуации с депутатом от Партии регионов Андреем Веревским – все просто. Представитель фракции ВО "Свобода" Михаил Блавацкий направил запрос спикеру Верховной Рады Владимиру Рыбаку с требованием обратиться в суд с иском о лишении Андрея Веревского статуса народного депутата-регионала. Причина - незаконное совмещение депутатской и предпринимательской деятельности. Веревский является совладельцем компании "Кернел" с оборотом в более 1 млрд долл., т.е. крупным бизнесменом, что не совместимо со статусом депутата.

Во втором случае - все сложнее. Сергей Власенко – сам и политик, и юрист, и, судя, по его заявлениям, и политически, и юридически защищает свой статус народного депутата. 1 марта 2013 года он заявил, что в ночь с 8 на 9 марта его хотят задержать. При этом он явно проигнорировал слова первого заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина 24 января 2013 года в газете "Сегодня": «арестовывать Сергея Власенко ГПУ не собирается. Нас устраивает, как он защищает Тимошенко. Пусть продолжает такую защиту".

В ситуации с Власенко юридическая коллизия предельно проста. В ст.4 и 7 Закона Украины «Об адвокатуре», в полном соответствии с Контитуцией, прописана несовместимость адвокатской деятельности со статусом народного депутата. После принятия депутатской присяги действующий адвокат обязан стать бывшим. "Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности» обязывает каждого адвоката, занявшего должности или осуществляющего деятельность, несовместимую с деятельностью адвоката, в течение 90 дней со дня вступления в силу письменно уведомить квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по месту получения свидетельства о существовании обстоятельств несовместимости.

Сергей Власенко нарушил это требование, что он, судя по его заявлением и действиям, на самом деле не очень-то и отрицает. Только 22 февраля 2013 года, а не в течении трех месяцев, он направил обращения в комиссию, чтобы его лишили адвокатской лицензии и исключили из регистра.

Я несколько раз перепроверил этот вывод. Вот мнение нейтрального эксперта, старшего научного сотрудника Института государства и права Вячеслава Олещенко, в «Подробностях» 1 марта 2013 года: «Власенко должен был отказаться от адвокатского удостоверения сразу после выборов, а не неделю назад, но возникает вопрос - его статус как народного депутата, за тот период, когда он незаконно сочетал несовместимые виды деятельности».

До сегодняшнего дня сведения о Сергея Власенко, по заявлению от 1 марта 2013 года депутата от Партии регионов Владислава Забарского, содержатся в Реестре адвокатов Украины, что подтверждается официальными письмами Национальной ассоциации адвокатов Украины и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Т.е. официально он адвокат.

Дальнейшая линия обороны Сергея Власенко состояла в том, чтобы доказать, что он – внимание – не являлся все последнее время адвокатом Юлии Тимошенко. Он якобы был ее общественным защитником. Что это означает? Что он на суде представлял общественность, а данном случае партию «Батьківщина». Быть общественным защитником означает также выполнять свою работу добровольно, без всякой оплаты, на общественных началах.

Сама по себе такая линия обороны Власенко, которая, возможно, является единственно юридически возможной, довольно комична.

Дело в том, что новый Криминально-процессуальный кодекс Украины в ст.45 четко определяет, кто такой защитник. Во избежание неточностей по переводу процитирую статью языком оригинала: «Стаття 45. Захисник. 1. Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію). 2. Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю».

О том, насколько это важно, говорит цитата из высказывания 19 декабря 2012 года журналиста ТВі Артема Шевченко, которого невозможно заподозрить в симпатиях к власти: «Сегодня профессиональный праздник всех украинских адвокатов - День адвокатуры. По этому случаю поздравляем всех профессиональных защитников прав человека, ведь сегодня роль адвокатов, согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу, значительно возросла - исключительно они, а не общественные защитники из числа родственников или просто специалистов в области права, отныне смогут работать в уголовном процессе».

Что из следует из всего этого? Например, то, что защитником г-жи Тимошенко, например по делу об убийстве Владимира Щербаня, которое, напомню, рассматривается после принятия нового Криминально-процессуального кодекса, может быть только адвокат, ведомости о котором не содержатся в Едином реестре адвокатов Украины. А ведь Власенко только что начал процедуру отказа от звания адвоката и соответствующей лицензии.

Мне могут возразить, что в парламенте не один он такой, кто от этого не отказался. Наверняка это близко к истине. Вот Владимир Арьев, депутат от «Батьківщини», заявил 1 марта 2013 года: «если Власенко лишили мандата из-за наличия адвокатской лицензии, то можно подавать на лишение мандата… регионала Олийныка". Но разве кто-то слышал о фактической адвокатской деятельности регионала Олийныка? Власенко же, напротив, всегда вел себя как адвокат Тимошенко, в таком качестве представлялся в эфире, и, главное, не направлял свой отказ от депутатской деятельности в Реестр адвокатов Украины.

Может, это у Власенко традиционное совместительство, в нарушение закона? Я нашел и такие факты. Власенко С.В. избранный народным депутатом 30 сентября 2007 года, присягу принес 3 июня 2008 г. Но 18 марта 2008 года Власенко С.В. назначен на должность и.о. заместителя Председателя ГНА Украины. Народным депутатом он оставался. В круг его обязанностей, в частности, входило издавать распоряжения, предоставлять письменные и устные поручения. Осуществляет согласование на поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников Юридического департамента и юридических подразделений подчиненных органов ГНС, организует работу по проведению специальных проверок кандидатов на занятие должности судей и при переводе судей». Неплохо, да? Может, это какой-то другой Власенко? Брат-близнец?

Теперь – о бескорыстной защитнической, будем ее так называть, деятельности Власенко, как говорилось в одном детском мультике, «безвоздмездно, то есть даром». Ну, не знаю. Дело, конечно, Власенко, на что он тратит свое рабочее время, получая, кстати, при этом, как минимум, зарплату народного депутата Украины. Но верится слабо.

Почему? На сайте zhuzhaleaks.com. я видел контракт Власенко на защиту Тимошенко в 200 тысяч долларов в месяц. Фальшивка, скажут мне. Но как объяснить то, что эта сумма полностью совпадает с его озвученной бывшей женой? Вот прямая речь Наталии Окунской 23 ноября 2012 года в газете «Аргументы и факты. Украина»: «мне точно известно, что свои услуги по защите лидера «Батькивщини» он оценивает в 200 тысяч долларов в месяц, которые ему исправно платят. Зная лично, какой человек Власенко, могу точно сказать - ему выгодно, чтоб Юля Владимировна никогда не вышла из тюрьмы. Ведь ее горе – его заработок». Ладно, пусть супруга, может, «гонит», но она не могла взять эту цифру из сайта zhuzhaleaks.com. появился – внимание – только в начале января 2013 года. Значит, знала Окунская, может, от общих знакомых, сколько получает Власенко?

Т.е. есть сомнения, что Власенко защищает Тимошенко даром, добровольно, на общественных началах.

А теперь – о самом главном. Безусловно, лишение Власенко депутатского мандата возможным решением Высшего административного суда Украины, не приведет к его задержанию, аресту и лишению свободы. Это просто невозможно по политическим в свете реализации европейского направления Украины. Этого не планирует делать Генеральная прокуратура Украины, о чем ясно говорят вышеприведенные слова Рената Кузьмина.

Сергей Власенко не может этого не понимать. Следовательно, его отказ от защиты г-жи Тимошенко продиктован другими причинами. Может, держится за депутатский мандат, ему нужен этот статус и привилегии.

Власенко может отозвать все свои заявления, и, лишившись статуса депутата, оставаться адвокатом г-жи Тимошенко. Вместо этого, он, используя момент, ее бросает. Я процитирую в связи с этим слова Владимира Олийныка от 28 февраля 2013 года: «для того, чтобы спасти свой депутатский статус, Власенко готовый отказаться от статуса адвоката и от клиента. Это элементарная измена... Здесь шкурные интересы над интересами клиента, который с этим адвокатом прошел долгий путь. Я таких случаев не видел, когда по таким мотивам готовы были отказаться от "родного отца".

Жестко сказано. Я выражусь чуть мягче: врач не может отказаться от начатого лечения пациента. Иначе это не врач, а коновал. Кстати, в правилах адвокатской этики, соблюдать которые торжественно поклялся Сергей Власенко, принося присягу адвоката, сказано: «адвокат зобов'язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами». Как Вы думаете, соблюдает ли эту присягу Сергей Власенко?

Вячеслав Пиховшек