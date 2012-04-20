«Новые» страницы газофлотских соглашений по ЧФ

Второй по счету год реализации подписанных в апреле 2010-го в Харькове президентами РФ и Украины договоренностей о продлении сроков пребывания ЧФ РФ на Крымском полуострове подтвердил опасения той части украинского общества, которая с самого начала скептически отнеслась к объявленному политическим истеблишментом двух государств ренессансу в отношениях Киева и Москвы. Первые тревожные звоночки о том, что Россия «имела ввиду» Украину и ее желания на равных, без откровенного принуждения к дружбе, шулерства и ревностных истерий по поводу украинской самостоятельности выстраивать по-настоящему добрососедские отношения, стали появляться всего год спустя после, без преувеличения, беспрецедентного реверанса Киева в сторону Белокаменной – продления на четверть века срока пребывания российского Черноморского флота на крымской земле. Тогда это нашло свое проявление в нежелании разрешить проблемы социально-экономического характера, виновником которых стал ЧФ. Сегодня к ним добавилась политическая составляющая, роль которой еще год назад была на порядок скромнее.

Вопреки пост-харьковским заявлениям президента России Дмитрия Медведева о том, что Севастополь «для нас не посторонний» и что городу как главной базе Черноморского флота будет оказана «специальная социально-экономическая поддержка», вот уже как второй год подряд эта «поддержка» имеет весьма специфичную форму.

В частности, в настоящее время задолженность российского флота перед городским бюджетом по обязательным платежам составляет порядка 20 млн. гривен. Из этой суммы долги ЧФ местному пенсионному фонду насчитывают 6983,9 тыс. гривен, остальное – задолженность по линии налоговых органов. По причине образовавшейся в размере 92 миллионов российских рублей задолженности со стороны Минобороны РФ судоремонтному предприятию «Лазаревское адмиралтейство» за работы по восстановлению технической готовности кораблей и судов ЧФ, на протяжении нескольких лет не выплачивается зарплата севастопольцам-работникам данного предприятия. На сегодняшний день долг по зарплате на «Лазаревском адмиралтействе», созданный руками российского оборонного ведомства, составляет 4,3 млн. в украинской национальной валюте.

До сих пор российские военные окончательно не рассчитались с обманутыми севастопольцами в рамках другой финансовой аферы – долевого участия в коммерческом проекте военных строителей ЧФ по возведению 192-квартирного жилого дома на улице Астана Кесаева. Обещанного Черноморским флотом жилья пострадавшие от рук бизнесменов в погонах ждут на протяжении последних пяти лет.

Такими же призрачными, как ожидания обманутых жителей главной базы ЧФ, на фоне громких заявлений руководства РФ о преодолении последствий первой волны мирового экономического кризиса, спустя два года после заключения Харьковских соглашений остаются и надежды местных властей на рост инвестиций в город со стороны российских бизнес-структур. По данным Управления государственного комитета статистики в Севастополе, по итогам 2011-го прямые российские инвестиции в город составили 25405,5 тыс. долларов США, что на 24% меньше, чем в было инвестировано со стороны РФ в предыдущем, 2010 году.

Впрочем, главной особенностью очередного календарного периода действия новых соглашений по Черноморскому флоту стало преобладание так называемого политического фактора, а предметом для выяснения отношений сторон на политическом фронте – газовая тематика.

Уже давно очевидным стал тот факт, что именно к газовому аргументу Москва наиболее часто прибегает тогда, когда возникает необходимость вернуть Киев в сферу своего геополитического влияния. Точно так же, по сложившейся традиции, на берегах Днепра предпочитают играть на теме ЧФ каждый раз, когда в Белокаменной требуют от Украины безоговорочной капитуляции в том или ином вопросе. Фактически данная логика является фундаментом Харьковских соглашений, и неудивительно, что она стала основой нынешнего этапа построения двусторонних отношений.

Достаточно плохо просчитав дивиденды от сделки «флот в обмен на газ» образца 2010 года, украинская сторона оказалась перед необходимостью ведения новых переговоров о получении дополнительной скидки цены на российское голубое сырье. В свою очередь, условием уступок со своей стороны РФ назвала участие Киева в одном из подконтрольные ей ре-интеграционных проектов постсоветской эпохи – Таможенном или Евразийском союзе. Кроме того, внеблоковой Украине предлагается подумать над участием в совместном оборонном проекте (de facto – в военно-политическом альянсе). В частности, в ходе мартовской встречи в Москве со своим украинским коллегой Дмитрием Саламатиным министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что «Россия выступает за создание общего пространства безопасности с Украиной». «Для этого у нас есть хороший потенциал как в военной, так и в военно-технической сфере».

Пока же в ожидании однозначного «да» и возвращения Украины на орбиту своих сателлитов Россия восстанавливает инструменты контроля и влияния на ситуацию в Украине.

Так, после непродолжительного перерыва за свою работу на территории Крыма готовы взяться российские спецслужбы. В частности, в 2011 году два офицера органов безопасности в звании капитанов 1-го и 3-го ранга, приписанные к размещенному в Феодосии 31 научно-испытательному центру Минобороны РФ, чтобы отличиться перед вышестоящим начальством попытались приобрести прослушивающую аппаратуру. По всей видимости, помня нашумевшую историю с задержанием в начале 2009-го на украинско-российской границе с оборудованием негласного получения информации другого своего сотрудника, российская спецслужба, заказав оборудование через Интернет, решила получить его сразу по месту использования – на территории Украины. Однако и в этот раз российские Джеймс Бонды попались на горячем сотрудникам СБУ. Оба фигуранта шпионской истории были осуждены и приговорены украинским судом к четырем и 4,5 годам лишения свободы с отсрочкой на один год исполнения наказания.

Кроме того, вместо ликвидированной в 2010 году 642-й группы информационно-психологических операций на сегодняшний день в составе разведки ЧФ РФ возобновило свою деятельность аналогичное подразделение информационно-психологической борьбы.

С началом текущего года российская сторона так же расширила возможности распространения в Севастополе и АРК материалов информационно-пропагандистского характера. В частности, с двух до 2,8 тысячи увеличился тираж официального инструмента информационного противоборства ЧФ – газеты «Флаг Родины», учредителем которой является Минобороны РФ, а издателем числится командующий Черноморским флотом.

Также с февраля этого года возобновился прерванный в конце 2010-го выход газеты опекаемой Москвой местной пророссийской организации – «Российской общины Севастополя». Как и раньше газета издается пятитысячным тиражом на базе типографии ЧФ, а флот по-прежнему предоставляет помещения для работы сотрудников ее редколлегии. И все бы ничего, если бы издание не проповедовало межнациональную нетерпимость и не занималось пропагандой сепаратистских настроений, в том числе по возвращению Севастополя в состав РФ. Кстати, если официальный Киев, и, в частности, премьер Николай Азаров не знает, чем провинилась Украина, и за что Москва наказывает украинское государство, предоставляя скидки европейским партнерам и отказываясь идти на уступки в газовой сфере «братскому украинскому народу», печатный орган «Российской общины Севастополя» объясняет: «За ваш сепаратизм 1991 года, за майдан 2004-го, за украинские «Буки» в грузинском городе Гори, за российские черноморские маяки, за гонения на русский язык, за всю кравчуковско-кучмовско-ющенковско-януковическую хитро…мудрость последних двадцати лет».

Впрочем, в арсенале местных пророссийских активистов и их покровителя – Черноморского флота РФ – есть и другие средства, формы и методы реализации на практике российской внешней политики по отношению к украинскому государству. Исходя из этого, едва ли не главной задачей для Киева должна стать их правильная идентификация и, разумеется, подготовка адекватной реакции на политически мотивированное поведение аполитичных структур. Ведь уже сейчас становится ясно, что путь Украины к выполнению обязательств по Харьковским соглашениям, будет отнюдь не простым. Тем более в условиях очередной ротации российских кремлевских элит.

Алексей Стрелецкий, Севастополь