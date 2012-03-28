Кампания Рыбачука «Честно» и охота на ведьм: найти три отличия

Главным политическим инструментом власти в предвыборном соперничестве с оппозицией стала новая редакция закона о выборах нардепов. Она содержит, в частности, запрет блоков, поднятие проходного барьера до 5%, отмену графы «против всех», грядущий запрет на двойное баллотирование и намек на дальнейшие возможные заимствования из российского аналога (семипроцентный проходной барьер, введение нижнего порога численности партий и отмена нижнего порога явки на выборы). Все это является ничем иным, как заданием нужных власти критериев, по которым их оппозиционные оппоненты не проходят. Хорошая или плохая, но технология работает.

Естественно, в ответ не мог не появиться похожий инструмент, и им, на мой взгляд, стало общественное движение «Честно», которое также заявило о намерениях «фильтровать» парламент, но по другим «заданным» критериям. Они обещают выявлять недостойных кандидатов, публично требовать от партий исключения их из списка претендентов, а от граждан - воздерживаться от голосования. Насколько можно понять, кампания «Честно» будет «агитировать против», собирая и распространяя негативную информацию о кандидатах в депутаты, другими словами – компромат. Автор проекта - Олег Рыбачук, бывший глава секретариата Президента Виктора Ющенко. Публично говорит, что не собирается баллотироваться в Верховную Раду. Частично сам финансирует кампанию «Честно», частично – иностранные гранты.

Заключенная в слогане аллюзия к тюремному жаргону - «фене» - и чеснок как символ борьбы с вампирами, конечно, не могут не умилять, но суть в другом. Смысл проекта как технологии, кроме поиска и распространения компромата на кандидатов, сводится к формированию «черного списка» фамилий, которые, по мнению авторов проекта, должны потерять свое право быть избранными в парламент. Наверняка в этом списке окажутся представляющие наибольшую рейтинговую либо финансовую угрозу для других кандидатов в депутаты. Нечто подобное, не скрывают инициаторы проекта, происходило в Румынии в 2004 году. Технологически ход правильный, симметричный, в стиле «получи фашист гранату», но детали удивляют.

Можно спорить с предложенными критериями «фильтрования» парламента и напоминать, что среди них есть что угодно, кроме собственно главного критерия эффективности работы нардепа – а именно соотношения количества разработанных им законопроектов и количества принятых из них парламентом. Видимо, не это для проекта «Честно» главное. Да, борьба с тушками и ресурсными кандидатами совершенно понятна – в критериях отсева как грехи прописаны переходы по фракциям (что не запрещено и в Европе) и уровень доходов. Среди критериев соответствия, по румынскому аналогу, должны были также быть некие антикоррупционные требования, однако «Честно» пошло дальше и задает еще и моральную планку, оперируя понятием «этичность поведения», правда с оговоркой, что все суждения движения являются оценочными. Если избитый пример с моральным кодексом строителей коммунизма приводить не хочется, то аналогий с оруэлловским министерством правды никак не избежать, и вот почему.

Согласно статье 22 «Закона об информации» (именно на него ссылается в своей работе и «Честно»), массовой является информация, распространяемая с целью ее доведения до широкого круга лиц, соответственно, средствами массовой информации – средства ее публичного распространения. По сути «Честно» планирует выступать для украинского общества как средство массовой информации, но с одной существенной оговоркой, не регистрируя СМИ и не считая нужным выполнять законодательство о СМИ (законы «О печатных СМИ (прессе) в Украине», «Об информагентствах», «О телевидении и радиовещании) в части ответственности за распространяемую информацию.

Каждое уважающее себя средство массовой информации в Украине считает необходимым быть зарегистрированным и тщательно проверяет информацию перед ее обнародованием. Новые интернет-медиа, по крайней мере, декларируют соблюдения базовых стандартов журналистики, таких как баланс мнений, полнота информации, проверка данных из независимых источников. В случае недостоверности опубликованной информации медиа несет ответственность в первую очередь репутационную, что влияет на аудиторию, и затем коммерческие риски. Ни для кого не секрет, что сливом компромата занимаются исключительно третьесортные интернет-медиа, которых, согласно украинскому законодательству просто не существует, чему они и рады.

Что касается «Честно», то судя по всему, доказывать достоверность распространяемой информации они не собираются. Что это, как не путь цитирования публикаций из интернет-источников, которые вряд ли заслуживают доверия? Несложно предположить, что главной площадкой деятельности проекта, будет именно интернет.

Легитимизировать свой «черный список» «Чесно» предлагает путем привлечения к поддержке кампании публичных «звезд». Предполагается, что свою поддержку проекту окажут уважаемые люди с известными фамилиями – журналисты, эксперты, общественные деятели. Ведь они выступают за очищение власти и общества, как и все мы. Но никто не будет вдаваться в детали, почему этот кандидат в списке, а другой – нет. Вряд ли публичный Олег Рыбачук станет грубо нарушать баланс и собирать и распространять компромат только о власти или только об оппозиции. Но кто сказал, что этим балансом нельзя манипулировать? Ведь в отчетах «Честно» можно вспомнить о решении парламентской временной следственной комиссии Инны Богословской о даче взяток Юлией Тимошенко в России, а можно и забыть, можно припомнить Андрею Клюеву строительство линий электропередач к своим электростанциям за деньги ЕС, а можно и нет. И подобное можно проделать (или не проделать) практически с каждым кандидатом.

Вполне вероятно, что под охоту на ведьм (на предмет соответствия высоким моральным и антикоррупционным требованиям) «Честно» попадут провластные кандидаты, и движение возьмет на себя миссию войны с «преступным режимом» и оттягивания негатива. Но, с другой стороны, если предположить, что чеснок выращен на продажу, то личность покупателя роли не играет, и заявленная на старте безответственность как основной принцип работы проекта совсем не мешает ему быть проданным кому-либо еще. Например, Партии Регионов. Особенно в тех областях, где финансовая способность оппозиционных сил потянуть проект хромает. К тому же, власть покупать оппозиционные проекты никогда не отказывалась. К предположению о запланированном сотрудничестве не только с оппозицией склоняет и наличие кроме черного так называемого серого списка кандидатов, который будет формировать движение уважаемого Олега Борисовича Рыбачука. Хочется ошибаться, но выглядит это как технологически грамотно выстроенная площадка для переговоров.

Универсальность проекта в том, что он действительно подойдет как оранжевым, так и бело-голубым. Судя по всему, одним из пунктов информповестки дня, которую попытается внедрить с его помощью в массовое сознание оппозиция, будет борьба с коррупцией. Провластным кандидатам будут «шить» вину за бедность рядового избирателя. Это свидетельствует, во-первых, о переориентации оппозиции на левый электорат (Юлия Тимошенко, оперируя левой риторикой, все-таки ориентировалась на правый), во-вторых, о том, что мобилизовать своего избирателя оппозиция намерена путем его радикализации, усиления протестных настроений. Несложно предположить, что профессионалы, сумевшие в 2004-м устроить Майдан, сознательно или нет, в 2012-м тоже готовят Майдан.

С одной стороны, это тактически правильный ход: при постоянно падающем проценте готовых идти голосовать, победит тот, кто лучше справится с задачей вывода своего разочаровавшегося избирателя на участки. Но, как свидетельствуют последние события на Ближнем Востоке, оппозиция в пылу протестов может проиграть главное – государственность. Бесплатных подарков не бывает, и кем-то оплаченная борьба с провластными кандидатами вовсе не означает победы оппозиции.

Более шестидесяти лет назад американский сенатор Джозеф Маккарти опубликовал списки неблагонадежных американцев, сочувствующих СССР, и развернул кампанию по расследованию их деятельности. Позже оказалось, что кампания Маккарти – часть избирательной стратегии кандидата в президенты Дуайта Эйзенхауэра, который, кстати, после своей победы на выборах 1953 года, не замедлил осудить действия Джозефа Маккарти. Маккарти, как и Рыбачук любил выступать на быстро набиравшем тогда популярность телевидении. С «голубых экранов» он не особо стеснялся напрямую требовать увольнения десятков служащих только за то, что они посетили профсоюзное собрание, на котором выступил сторонник коммунизма. Телевидение, которое сделало Маккарти известным на всю Америку, его же и погубило. Журналисту СВS Эдду Марроу удалось уличить Маккарти в подтасовке фактов и нарушении гражданских прав. Малейший недостаток прозрачности либо другой перекос в проекте Олега Рыбачука может сыграть и с ним злую шутку - посеять зерна сомнения в его искренности.

С коррупцией, конечно, бороться надо. Но почему только перед выборами?

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»