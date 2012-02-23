Выдержит ли КСД демарш «Свободы»?

Своим неоднозначным заявлением по поводу цвета кожи Гайтаны, которая будет представлять Украину на «Евровидении», ВО «Свобода» поставила своих коллег из Коалиции сопротивления диктатуре перед тяжелым выбором: согласиться с откровенно расистскими высказываниями во имя сохранения объединенной оппозиции или смириться с неизбежностью идти на выборы вместе с крайне радикальними партнерами.

Развал оппозиции или радикализация политики – вот два вероятных следствия полного отсутствия идей в украинской политике. Как у власти, так и у оппозиции. Ни одна программа политической партии таковой не является, поэтому идеологических различий избиратель-интеллектуал пока может не ждать. О чем говорить с избирателем – главная головная боль по обеим сторонам баррикады под названием «власть». Повесткой дня, формируемой властью и оппозицией, предлагается нерейтинговое шоу «Дурак - сам дурак». Пока так.

На текущий момент украинские политики сочли нужным подискутировать вокруг кандидатур претендентов на участие в «Евровидении». Скандал вокруг цвета кожи Гайтаны притянут, откровенно говоря, за уши. Украинцам глубоко безразличен национальный и расовый вопрос, когда речь идет о выживании. Гайтана, как известно - любимица донецкого «Шахтера», которую защищают (понятно, почему) Анна Герман с высокой трибуны администрации Президента и с главного канала страны - ее ставленник Валид Арфуш, замглавы правления Национальной телекомпании (последний, впрочем, таки признался, что видит Гайтану максимум в десятке, но никак не в победителях). Цепочка лоббистов Гайтаны предельно коротка и понятно куда ведет. Это простая и точная иллюстрация пословицы «Кто платит, тот и заказывает музыку». Конечно, правильно перетянуть дискуссию в плоскость обсуждения цвета кожи исполнительницы вместо обсуждений откровенно слабой песни с отсутствием текста и странной подтанцовкой. Ведь, если удастся сделать вокруг нее расистский скандал, то переигрывание результатов национального отбора и определение другого победителя станет невозможным даже теоретически.

Но дело ведь не в том, кто будет представлять Украину на Евровидении, не в отсутствии престижа и прозрачности процедуры проведения этого конкурса, не в цвете кожи певицы, и не в наследовании ею манер Тины Тернер даже. Вопрос состоит в том, как определится украинская оппозиция по вопросу ксенофобии, расизма и радикализма вообще. Ведь враг на выборах нужен всегда. Это закон. Особенно, когда рейтинг падает. Сценарий, в котором герой побеждает дракона, необходим для драматургии избирательной гонки. Для того чтобы было о чем со своим избирателем говорить. Для того чтобы было что предъявить в качестве результата своей деятельности. Это самая неприятная обязанность украинских политиков.

Когда-то никому неизвестным Обаме и Путину в свое время для победы на выборах нужны были войны с терроризмом, и в жертву политтехнологиям принесены тысячи жизней. Украинскому политикуму (как оранжевым, так и бело-голубым) в 2004-2007 годах было необходимо отмежеваться друг от друга, и в повестку дня был внедрен вопрос раздела страны на восток и запад. Это, как свидетельствуют опросы общественного мнения, на тот момент не соответствовало общественным настроениям, украинцы лояльны ко всем и вся, но, в процессе ведения мощных пропагандистских кампаний с обеих сторон эти идеологемы в массовое сознание были внедрены и устроили там бардак. Сейчас украинцы потихоньку перестают верить в эти якобы кардинальные различия. Эксплуатация тем языка и ОУН-УПА практически не приносят электоральных результатов. Для выборов нужна новая война, и новый враг. Ими вполне могут стать для одних расизм, а для других – представители других рас.

Вопросов к Анне Герман о лоббировании донецкой Гайтаны нет. Есть вопрос к Виталию Кличко, который вдруг яростно вступился за темнокожую певицу. Действительно ли он защищает именно эту девушку или просто предвыборные договоренности с ПР уже достигнуты, задача разваливать лагерь оппозиции изнутри поставлена, и оппонировать «Свободе», оттягивая у нее голоса – теперь участь «Удара»? Тогда боксерскую партию можно поздравлять с прохождением в парламент досрочно. Если это так, то непростая задача у Виталия Кличко – быть пропущенным в парламент, выдержав договоренности и с ПР, и с КОД. Почему же новые лица в политике играют в старые игры и зачем говорят своему избирателю, что они - новые?

Вопрос к Партии регионов: зачем было обваливать собственный рейтинг, а затем ради прохождения в парламент коррумпировать оппозицию? При этом в иллюзию вводятся избиратели сразу двух лагерей – и оппозиционного, и базовый электорат ПР – донецкий регион.

Вопрос к «Свободе»: почему такие откровенно расистские заявления делает не первое лицо партии? Не потому ли, что в свое время за выступление о «жидовско-москальской» мафии на горе Яворына в 2004 году Тягныбока исключили из фракции НСНУ, а сам он за комплименты в адрес фашизма в декабре прошлого года уволил главу Донецкой организации своей партии. Непростую задачу поставил себе Олег Тягныбок – взять радикальный электорат, не будучи уличенным в радикализме. Мы – не фашисты, но жидов, негров и русских мы не любим – таков, получается, посыл?

Вопрос к Комитету сопротивления диктатуре: какую позицию займет объединенная оппозиция? А определяться с позицией рано или поздно придется. В свое время в Австрии возглавляемая Йоргом Хайдером Партия Свободы, победив на выборах и набрав около трети голосов в парламенте, стала причиной международного бойкота и изоляции Австрии внутри Евросоюза. Не приблизят Украину к ЕС и радикальные выпады «Свободы», а лишь создадут для Партии регионов возможность перестать быть единственным виновником провала курса евроинтеграции. Наше государство и так почти уже стало для Евросоюза своего рода «неуловимым Джо»: причины отказа в ассоциации постоянно меняются, а результат остается прежним - нулевым. Кстати, отказ от евроинтеграции – один из лозунгов другого европейского националиста – лидера французского Национального фронта Жан-Мари Ле Пена. Популярность обоих политиков в Европе – свидетельство того, что мультикультурализм там действительно провалился, но страна, в которой процветает ксенофобия, вряд ли в ближайшее время станет желанным (пусть даже ассоциированным) членом ЕС.

Итак, к чему может привести расхождение во мнениях по национальному и расовому вопросу? Объединенной оппозиции придется либо исключить из своих рядов «Свободу» (что фактически будет равно развалу КОД), либо «Свободе» придется извиняться, мол, неудобно получилось, погорячились-вспылили, виноваты. А это минус пару процентов рейтинга. Если не «Свобода», то кто-нибудь другой рано или захочет использовать растущие протестные настроения и недовольство в обществе. В воздухе витает идея радикализации политики.

И, наконец, вопрос ко всем: будет кто-то когда-то честен со своим избирателем или нет?

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»