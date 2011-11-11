Расчет за газ, в том числе, в рублях выгоден украинским экспортерам

То, что власть сталкивается со все большим недоверием со стороны граждан, уже давно не секрет. Все действия власти воспринимаются с недоверием даже независимо от того, правильные они или нет.

Отсутствие общественной поддержки чем дальше, тем более будет ограничивать возможности власти проводить реформы.

А если учесть, что более или менее последовательные и очевидные реформы проводятся в первую очередь в интересах большого экспортно ориентированного капитала, то надеяться власти в поддержку общества тем более не приходится.

В то же время критика «всего и вся» со стороны значительной части оппозиции тоже вряд ли может вызывать уважение и понимание. Потому что если критика носит популистский, непрофессиональный характер, то это лишь дезинформирует общество. Оно не понимает, что является правильным, и что нужно делать для изменений к лучшему. А именно такой чаще всего в адрес действий власти явялется критика со стороны наиболее «раскрученных» оппозиционных политических деятелей.

Недавно мне уже пришлось детально объяснять, почему раскритикованное оппозицией подписание соглашения о зоне свободной торговли в пределах СНГ - это хорошо для Украины. Ключевым тезисом той статьи было то, что основой экономической политики любого правительства должно быть содействие в продвижении национальных товаров на внешних рынках, особенно когда речь идет о готовой продукции. И зона свободной торговли в пределах СНГ этому способствует, несмотря даже на некоторые ограничения, которые там остались. Потому что их все же будет меньше, чем есть на данное время.

Кстати, в связи с этим стоит иметь в виду, что в случае подписания договора о зоне свободной торговли с ЕС, там тоже некоторые взаимные ограничения будут существовать.

Тот же подход относительно содействия в продвижении украинских товаров на внешние рынки следует использовать при анализе общего решения, с одной стороны - Нацбанка и Нафтогаза, с другой – Центробанка России и Газпрома относительно возможности для Украины рассчитываться за газ, в том числе, рублями.

Суть этого решения заключается в том, что в случае желания и возможностей Нафтогаз сможет рассчитываться за газ не только долларами, но и рублями. При этом если Нафтогаз пожелает рассчитываться только долларами, Газпром не будет против.

Следует осознавать, что Нафтогаз от этого решения ничего не выигрывает. Все равно, если он будет платить в рублях, то исходя из долларового эквивалента. При этом, понятно, что проблему крайне убыточной деятельности Нафтогаза и роста задолженности это решение никоим образом не решает.

В то же время это решение создает некоторые дополнительные преимущества для украинских предприятий, которые экспортируют свою продукцию в Россию.

Задумаемся, что выгоднее российским предприятиям – рассчитываться за украинскую продукцию в рублях или долларах? Очевидно, что в рублях. Хотя бы потому, что не нужно будет тратиться на банковские услуги по конвертации рублей в доллары. Следовательно украинская продукция при расчете в рублях для российских покупателей станет немного дешевле. А значит более конкурентоспособной.

До этого времени украинским предприятиям было невыгодно принимать оплату за экспортированную в Россию продукцию в рублях, потому что их потом в Украине было невыгодно продавать – спрос был маленьким. Особенность украинско-российской торговли заключается в том, что, с одной стороны, Украина имеет огромное отрицательное сальдо взаимной торговли. Так, например, за январь-август 2011 года экспорт Украины в Россию составил 12,8 млрд долл. США, в свою очередь импорт из России – 19,1 млрд долл. США.

Главная причина этого дисбаланса – Россия является главным поставщиком в Украину энергоносителей (газ, нефть и нефтепродукты, уголь). Так за первые 8 месяцев текущего года за газ было заплачено 8,5 млрд долл. США., за нефть и нефтепродукты - 4,5 млрд долл. США, угля – 1 млрд. долл. США. При этом Украина рассчитывается за них в долларах.

С другой стороны, если изъять из расчета взаимной торговли энергоносители, то ситуация станет полностью обратной - у Украины будет большое позитивное сальдо. Если бы украинские предприятия за экспортированные в Россию товары брали оплату лишь в рублях, то их не было бы куда девать в Украине, потому что по главной статье расходов (энергоносителям) мы платим России в долларах.

Если же Нафтогаз сможет рассчитываться за газ, в том числе, в рублях, то у него на них появится спрос, причем в объеме большем, чем объективно его можно удовлетворить. Следовательно, у украинских предприятий появится смысл получать за экспортированные в Россию товары рубли.

Другое дело, что все равно этот объем расчетов в рублях не вырастет очень сильно, потому что рубль не может выполнять функцию сбережений. Рубль не настолько стабилен с точки зрения курса к доллару и евро, а также в связи с постоянным значительным обесцениванием (уровень инфляции является неприемлемо высоким для того, чтоб держать сбережения в рублях). А украинские предприятия не всю свою экспортную выручку конвертируют в гривню, поэтому для многих из них все равно будет выгоднее получать за свою продукцию доллары или евро.

Какой же общий вывод из этого анализа можно сделать? Не нужно думать, что правительство только тем и занято, как бы сделать что-то доброе России и что-то плохое для украинских предприятий. Такая логика мышления является примитивной и не отвечает действительности. Гражданам следует критически относиться как к действиям правительства, так и к заявлениям особенно шумных» оппозиционеров. Потому что достаточно часто, пользуясь недостаточной осведомленностью граждан, они конструктивную критику подменяют демагогией.

Борис Кушнирук