Какое удивительное совпадение – после частной встречи Януковича и Путина суд освободил фигурантов газового дела

Апелляционный суд Киева довольно неожиданно для общества принял решение отпустить на подписку о невыезде двух обвиняемых по делу о незаконном отчуждении газа компании «РосУкрЭнерго» экс-главу Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко и прежнего начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса Шепитько. Хотя тот же апелляционный суд несколько месяцев назад отклонил ходатайство по этому же поводу.

В СМИ и на разных Интернет-форумах сразу начали комментировать это событие. Многие высказывают версию о том, что Макаренко и Шепитько начали давать обличительные показания против Тимошенко (так сказать, «сотрудничали со следствием»), а потому, мол, следствие и выпустило их из тюрьмы. Уверен, что это предположение абсолютно не отвечает действительности. То, что могли следователям сообщить Макаренко и Шепитько относительно роли Юлии Тимошенко в этом деле, и так хорошо известно. Более того, госпожа Тимошенко неоднократно публично провозглашала, что именно она лично давала поручение, как она выражалась, «забрать у криминальной структуры газ». Потому принципиально ничего нового ни Макаренко, ни Шепитько сообщить следователям не могли.

Следовательно эта версия освобождения Макаренко и Шепитько явно провисает.

Тогда какими могут быть настоящие причины такого решения суда?

Раньше я обращал внимание на удивительные, как могло показаться, действия следователей относительно этого дела (см. публикацию «Политические репрессии на фоне удивительных игрищ вокруг Тимошенко»).

Напомню, что произошло в январе-феврале 2009 года. Под давлением экс-премьер-министра Тимошенко прежние руководители Нафтогаза, кроме основных соглашений относительно закупки газа и его транзита по территории Украины, подписали соглашение о выкупе права требования Газпрома к «РосУкрЭнерго» за поставленные этой компании 11 млрд. кубометров газа.

Но само право денежного требования не давало права забрать газ у «РосУкрЭнерго», который к тому же находился в режиме транзита и не был растаможен на территории Украины. Из-за жесткого сопротивления Президента Украины Виктора Ющенко и руководителя Гостаможслужбы Валерия Хорошковского попыткам открыто забрать газ у коммерческой структуры была проведена откровенно мошенническая сделка. Так, сначала руководители Газпрома и Нафтогаза подписали два зеркальных соглашения относительно купли-продажи 11 миллиардов кубометров газа. Нафтогаз продал неизвестно какие 11 млрд. кубов газа Газпрому, а затем тот продал их по той же цене Нафтогазу. С точки зрения целесообразности, такие соглашения не имеют смысла. Они носят мнимый характер – чтобы скрыть другую, настоящую, цель их заключения. В нашем случае – это отчуждение газа у «РосУкрЭнерго» и его растаможивание в интересах Нафтогаза. Очевидно, что все это имеет признаки мошенничества. Следует отметить также, что уже в 2010 году решением Стокгольмского суда, а затем и украинских судов, Нафтогаз обязали вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа, оплатив еще и штраф в виде 1,1 млрд. кубов и 200 млн. долларов. Итак, в результате той сделки государственной компании «Нафтогаз» был нанесен многомиллиардный ущерб.

Так вот при всем этом, невзирая на явное мошенничество, осуществленное с целью завладения чужим имуществом, подсудимых по этому делу обвиняют в разных преступлениях, но только не в этом. Макаренко – в халатности, Диденко – в превышенных служебных обязанностей, а саму Тимошенко даже не допрашивают в качестве свидетеля.

Такая «странность», как мне приходилось объяснять в упоминавшейся публикации, связана с тем, что вся сделка по отчуждению газа была осуществлялась не только при участии украинских, но и российских должностных лиц. Более того, пойти на откровенно криминальные действия по заключение мнимых соглашений руководители Газпрома и Нафтогаза могли лишь при прямом указании премьер-министров России и Украины.

Учитывая это, допрос по этому делу Тимошенко у следователя, а тем более в суде, неминуемо привел бы к международному скандалу. В этом случае встал бы вопрос о возбуждении уголовного дела против руководителей Газпрома, а возможно, и Владимира Путина. А решение суда, которым было бы признано, что многомиллиардные убытки государству нанесены при участии должностных лиц Газпрома, потребовало бы обращения Нафтогаза и украинского правительства в международные суды с требованием к Газпрому возместить эти убытки.

Нынешние украинские власти предержащие прекрасно сознают это, но они не готовы идти в открытую войну с реальным кормчим России. Потому и ведут неофициальную борьбу – с целью принуждения российской стороны к внесению изменений в кабальное газовое соглашение. Именно на это направлена угроза начать судебный процесс против Диденко, Макаренко, Шепитько и Бордиловского.

Потому повторюсь еще раз: ни при каких условиях это дело не будет слушаться в суде. Это политическая ядерная бомба, которой можно пугать, но которую не рискнут запустить в сторону Кремля.

То, что Газпром и Путин вляпались в одиозную криминальную историю, сознают и в Москве. Именно поэтому, по моему глубокому убеждению, состоялась странная частная встреча Виктора Януковича и Владимира Путина в Крыму 25 июня. Пресс-служба главы государства распространила по ее итогам туманное сообщение о том, что Янукович и Путин обсудили пакет вопросов, которые касаются отношений Украины и России.

Очевидно, что целью этого неофициального визита Путина был поиск компромисса относительно газовых соглашений и прекращения соответствующего расследования уголовных дел против Тимошенко и лиц, обвиненных в незаконном отчуждении газа «РосУкрЭнерго».

Похоже, определенные договоренности таки были достигнуты. Так, по неофициальным сообщениям Виктор Янукович нашел аргументы для Владимира Путина относительно пересмотра газовых соглашений. Мне кажется, что я даже понимаю, о каких именно аргументах идет речь.

В пределах этих договоренностей и начали отпускать под подписку о невыезде фигурантов дела относительно газа «РосУкрЭнерго» - с целью дальнейшего развала этого дела или спуска его на тормозах. Это был первый шаг украинской стороны. Сейчас следует ожидать соответствующих шагов со стороны Владимира Путина.

Причем показательно, что отпустили не всех. Диденко продолжает находиться в тюрьме. И будет там до тех пор, пока не начнут реализовываться договоренности относительно пересмотра газовых соглашений.

Ну а дальше следует ожидать, что кто-то из фигурантов этого дела тяжело заболеет или сбежит, а потому его рассмотрение в суде будет приостановлено до момента возвращения всех обвиняемых на скамью подсудимых – потому что как же без них то дело рассматривать? А такое, конечно, никогда и не произойдет. Очевидно, что те, кто останутся в Украине, попадут в проходную часть избирательного списка Тимошенко и еще станут героями. Правда, для этого нужно еще, чтобы Путин выполнил обещания, которые он дал Януковичу в Крыму.

Дело в том, что традиционно российские власть предержащие не выполняли взятые на себя обязательства, особенно если считают их невыгодными для себя. Но почему-то мне кажется, что в этом случае господин Путин все же будет заинтересован в соблюдении слова. Слишком в нем много личного.

Борис Кушнирук