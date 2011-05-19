Какому Дубине верить – тому, что давал интервью, или тому, которого допрашивал следователь?

Регулярный и явно санкционированный сверху вброс в информационное пространство материалов следствия по газовому делу, возбужденному против Юлии Тимошенко, наводит на несколько интересных выводов.

Во-первых, если бы следствие и его инициаторы из властных кабинетов были заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании, то наверное, бы ни одного документа до судебного процесса не «вытекло» бы. Ведь такого рода сливы в СМИ направлены больше на получение политического эффекта, чем установление истины по делу, для чего собственно служит суд.

Именно в таком русле можно рассматривать и свежий слив протокола допроса экс-председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины, который вел газовые переговоры с Россией в конце 2008-го в начале 2009 годов.

Дубина якобы сказал следователям, что не подписывал бы соглашение с Газпромом, если бы знал, что переданные ему письменные директивы Юлии Тимошенко не были утверждены правительством Украины. Именно этот акцент документа с политической точки зрения наиболее выгоден власти, что, очевидно, и стало причиной принятия решения о его разглашении. Ведь этот момент информационно подпитывает аналогичный тезис представителей Партии регионов о том, что Тимошенко не имела права подписывать директивы, что на каждом эфире методично повторяет Инна Богословская, назначенная на роль главного публичного изобличителя экс-премьера.

Однако сразу же возникают и вопросы к самому Дубине. Разве такой высокопоставленный и осторожный человек не мог не знать, что никаких директив для подписания соглашения не нужно? Это же подтверждается в письме Министерства юстиции за подписью министра Александра Лавриновича в ответ на обращение Службы безопасности Украины.

В документе, текст которого также был обнародован в СМИ, говорится, что директивы Кабмина НАК «Нафтогаз Украины» по условиям газовых контрактов с РФ не предусмотрены действующим законодательством: НАК руководствуется в своей деятельности уставом и осуществляет внешнехозяйственную деятельность самостоятельно. Кто-кто, но без сомнений, Дубина, как специалист высокого уровня, прекрасно знал и устав Нафтогаза и был осведомлен о своих полномочиях.

Или, если все же Дубина знал, что никаких директив не нужно, то почему подписал эти соглашения? Ответ на этот вопрос мог бы поставить точку в спорах о выгодности или невыгодности газовых соглашений правительства Тимошенко. Однако, к сожалению, судя по протоколу допроса Дубины, следователи почему-то не спросили об этом экс-главу «Нафтогаза» и не предприняли никаких попыток проверить эту гипотезу.

Больше всего же режут ухо слишком осторожные высказывания Дубины относительно роли президента Виктора Ющенко в тогдашних газовых переговорах. Согласно протоколу, Дубина сообщил следователю, что по состоянию на 30 декабря 2008 года якобы была согласована цена в 235 долларов за тысячу кубометров и стоимость транзита 1,8 доллара за прокачку тысячи кубометров на 100 километров.

По словам экс-руководителя НАКа, указанные условия он считал «приемлемыми», но Ющенко устно запретил подписывать такой контракт. Новая же договоренность была достигнутая после прилета Тимошенко и ее переговоров с Путиным.

Представим себя на месте следователя, который хочет установить истину в этом деле. Первый же уточняющий вопрос к Дубине напрашивается сам собой. «А почему и на каких собственно основаниях Ющенко запретил подписывать такой приемлемый контракт? Чем он аргументировал Дубине такое решение? Почему Дубина, будучи главой Нафтогаза и в соответствии с уставом НАКа, осуществляя свою деятельность самостоятельно, подчинился устному указанию Ющенко?»

Можем лишь предположить, что «копание» следователей в направлении выяснения роли Ющенко и его мотивов в газовых переговорах – умышленно тормозится. Потому что тогда под подпиской о невыезде должна бы находиться не Тимошенко, а именно экс-президент.

Впрочем, эту часть работы за следователей сделали журналисты газеты «Зеркало недели», которым Дубина дал интервью в марте 2010 года.

«19 дней никто ничего не делал. Поэтому в тех условиях подписание контракта с Газпромом было вынужденным мероприятием», - сказал Дубина в интервью изданию.

«А если бы не было такого цейтнота?» - спросили журналисты.

«Не я его создал. Все можно было подписать 30 декабря 2008 года, если бы не, скажем так, игра Ющенко с «РосУкрЭнерго», - констатировал экс-глава Нафтогаза.

Так какому же Дубине верить – сегодняшнему или тогдашнему? Расставить все точки над «і», по крайней мере, в этих аспектах, мог бы протокол очной ставки между Юлией Тимошенко и Олегом Дубиной, но его почему-то никто не «сливает».

Павел Булгак