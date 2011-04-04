Удовлетворится ли Банковая фигурой Попова после его чапаевских методов?

Политические эксперты уже давно обсуждают так называемый «комплекс Майдана», свойственный Партии регионов в целом и Виктору Януковичу в частности. В действительности же за последние пять лет этот комплекс превратился в «киевский». Справедливости ради стоит отметить, что и сами киевляне иногда не могут сами себя понять - двукратная победа Леонида Черновецкого тому лучшее свидетельство. Возможно, именно поэтому в ожидании какой-то очередной экстравагантной «выходки» жителей столицы, во время «триумфального шествия» новой власти по городам и селам страны год назад, в Киеве была избрана особая стратегия, которую условно можно назвать «в обход» (ведь именно так идут настоящие герои).

Сначала схема работала безукоризненно - был назначен первый зам, который взял на себя управление городом, а затем и сам мэр затерялся где-то на просторах нашей прекрасной планеты. Потом Александр Попов был назначен новым главой КГГА и отменены районы. Казалось бы, новая вертикаль власти заработала и в столице. Теперь в условиях эффекта кредита доверия новой власти и тотальной растерянности оппозиции можно назначать новые выборы. Нет никакого сомнения, что подавляющее большинство киевлян, настроенных на отставку мэра и новые выборы (эта цифра уже довольно давно колеблется в пределах 80%), поддержали бы такой шаг.

Но вот тут и сыграл свою роль «комплекс Киева». И столичная, и центральная власть просто испугались непредсказуемости киевлян и решили максимально сохранять status quo, который можно назвать «ни войны, ни мира».

И все было бы ничего, если бы не одно «но» - в этих условиях власти в Киеве был нужен не столько хозяйственник (эти функции должны выполнять профильные заместители), сколько эффективный политик. Александр Попов такой сноровки еще не приобрел. Последний день марта в Киевраде это ярко подтвердил.

Об этом свидетельствует целый ряд факторов. Во-первых, полное отсутствие работы с депутатским корпусом, на что уже успели указать почти все политические эксперты. И дело не только в показательном пленарном заседании 31 марта, где Довгий продемонстрировал, что может контролировать большинство в Киевраде, но и в повседневной работе, когда даже фракция Партии регионов к поддержке проектов КГГА не привлечена.

Во-вторых, попытки «вслепую» использовать в своих интересах оппозицию. Понять этот ход можно, но нельзя разоблачать представителей большинства, а затем рассчитывать на их голоса. Поэтому этот прием вышел боком самому главе КГГА.

Попов раскрыл сущий «ящик Пандорры» - пообещал назвать имена всех, кто получил от Леонида Черновецкого киевскую землю или недвижимость. Этот ход открывает просто безграничное поле для политического маневра. Фактически Попов перевел этот процесс из законного русла в популистскую политическую плоскость: теперь если сам глава КГГА не выполнит свое обещание, за него это сделает оппозиция. И опровергнуть ее будет почти невозможно. О том, что это хорошо понимают в Партии регионов, очень красноречиво свидетельствует голосование фракции по недоверию Довгому.

В-третьих, во время отчета господин Попов оказался абсолютно не готов к острым и неудобным вопросам, в частности в части состояния и перспектив городского хозяйства. Это свидетельствует о том, что выступление Поп планировалось как политическое.

В этой ситуации Довгий, который еще утром и в начале заседания подчеркивал необходимость диалога с исполнительной властью и раз десять попросил зал быть не эмоциональным, а конструктивным, в ответ на неприкрытую грубость был вынужден мгновенно отреагировать. Да еще как... Даже «муниципальный аксакал» Александр Омельченко тут же назвал ответ Довгого выступлением “настоящего мэра”, хоть и подчеркнул, что брать такую функцию ему, возможно, еще и рановато. Кроме того, Омельченко, как легендарный дед Панас перед детками неторопливо и с расстановкой дал ответы депутатам на все вечные вопросы: и «кто виноват», и «что делать», и «в чем смысл жизни», фактически подвел к логическому выводу, а именно: в Киевраде формализовался лидер в лице ее секретаря, который может стать идеологом и нового предвыборного объединения.

Поэтому, если глава КГГА своим выступлением показал, что работу с Киеврадой он планирует построить на обвинениях и критике - он сделал огромную ошибку. После последней сессии любая совместная результативная работа с администрацией может быть поставлена под сомнение.

Зато Довгий апеллировал не только ко всем известным и, казалось бы, банальным демократическим аксиомам, но и к чувству собственного достоинства депутатов и реальной ситуации в отношениях между двумя ветвями киевской власти, когда отдельные чиновники исполнительного органа вообще в своих решениях или действиях игнорируют Киевраду. И он, в отличие от Попова, апеллировал к сотрудничеству, а не к конфронтации. Поэтому не удивительно, что политические эксперты отметили победу именно господина Довгого. По словам политолога Владимира Фесенко, резкая критика со стороны Попова была, скорее, PR-акцией, в результате которой выиграл секретарь Киеврады Олесь Довгий. «Он опять переиграл всех. То есть, несмотря на свою молодость, он как политик оказался очень опытным интриганом и мастером кулуарной игры», - отметил политолог.

Кстати, пару слов стоит сказать и о прокуроре. Дело в том, что глава КГГА своей импульсивностью существенно нивелировал в Киеве т. н. силовой фактор. После последней сессии любая силовая акция против кого-либо из депутатов или руководства Киеврады может привести к абсолютно противоположным ожидаемым результатам. Иначе говоря, к бунту, поскольку вряд ли депутаты теперь поверят в свою безопасность. Нет сомнения, что в канун Евро-2012 такой сценарий наихудший для центральной власти.

Следовательно, если в начале всей киевской истории Довгий был в центре технического сценария мягкой «заморозки» Черновецкого, то сегодня для высшего руководства он стал гарантом подконтрольности выдвиженца самой власти. По крайней мере, теперь Президент может получить дополнительный и вполне независимый вектор влияния на политическую ситуацию в Киеве. А не играть в одну дудку, которая к тому же начала фальшивить чуть ли не с первых нот.

...Все гневные заявления и разоблачения Александра Попова должны иметь следствием не только работу правоохранительных органов, но и немедленную отставку господина Черновецкого, против которого персонально выдвинуты столь тяжелые обвинения. Но сегодня платежки за коммунальные услуги и цены в магазинах являются самыми эффективными и беспощадными агитаторами против власти.

Поэтому, похоже, в АП уже хорошо понимают, в какую ловушку их загоняет чапаевская тактика главы КГГА. В условиях жесткого цейтнота для раскручивания своего кандидата и ухудшения общей социально-политической ситуации, препятствующей проведению выборов, остается один выход - договариваться с нейтральной фигурой. Идеально под все параметры подходит Виталий Кличко, который лично не только избегает критики власти, но и демонстрирует ей свою поддержку (например, при голосовании за отмену районов).

Но даже такой шаг уже не может быть панацеей. Украинские политики, которые чуть ли не инстинктивно чувствуют любые изменения конъюнктуры, могут резко изменить свое отношение буквально ко всему - в первую очередь к власти. И тогда начнется новый раунд политической борьбы, в которой особое значение будут иметь стартовые позиции. Очевидно, Киев опять начинает существенно отличаться от других украинских регионов. И еще одно - столица опять может удивить. И очень сильно.

Роман Куницкий