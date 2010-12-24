Почему чиновники кичатся своей типа набожностью

После прихода к власти Виктора Януковича в стране как-то выборочно стали толковать понятие отделение церкви от государства. Украина известна как многоконфессиональное государство, да и в православном сегменте христианской церкви в нашей стране наблюдается исторически сложившаяся после провозглашения независимости конкуренция. Причем Украинская православная церковь Московского патриархата получает в течение последнего года все более заметные преференции, а патриарх РПЦ Кирилл обещает не только посещать Украину с пастырскими визитами, но и поселиться в Киеве. Впрочем, это пока далеко идущие планы, а по состоянию на сегодняшний момент Анна Герман (глашатай гуманитарной политики Банковой) заметила, что ко всем церквям отношение одинаковое. Правда, на Пасху, помнится, Виктор Федорович не стал объезжать кафедральные храмы всех христианских конфессий, а предпочел помолиться в Киеве-Печерской лавре.

Бог и афонские старцы, как говорится, Виктору Федоровичу судья. Вера – это личное дело и простого гражданина, и президента. Но нельзя отрицать тенденцию: глава государства настойчиво призывает людей верующих на ключевые должности в стране. У новоназначенного председателя правления Национального банка Сергея Арбузова, например, нет индивидуального налогового номера. Такую привилегию для себя отстояли люди искренне верующие, не один год стоявшие с транспарантами под Верховной Радой. Отсутствие ИНН не помешало господину Арбузову получить в 2010 году 150 миллионов гривен доходов – очень неплохо, как для кризисного года. Наверное, религиозность – не худшее качество для банкира, хотя с таким успехом лучше было бы сделать главным банкиром страны мусульманина, ведь ислам запрещает ростовщическую деятельность.

Куда трагикомичнее была ситуация, когда представители власти и некоторые оппозиционеры воспевали исключительную набожность нового генерального прокурора Виктора Пшонки. После рассказов о том, что Виктор Павлович совершил паломничество ко многим святыням, возникло чувство легкого недоумения. Оно заметно усилилось после выступления заместителя Виктора Павловича, Евгения Блаживского, сделавшего акцент в оценке событий 16 декабря в парламенте на блокировании бютовцами работы Верховной Рады. Генеральная прокуратура проигнорировала, что оппозиционеры с христианским смирением выдержали избиение политическими оппонентами, и собирается предоставить им шанс подставить вторую щеку (руку, голову – нужное выберут по ходу).

С одной стороны, во власть привлекаются чиновники, настолько кичащиеся своей религиозностью, словно норма об отделении церкви от государства из Конституции вскоре будет изъята. Какая конфессия будет названа «правильной», сможет догадаться любой, мало-мальски интересующийся политикой обыватель. С другой – система управления все больше напоминает не республиканскую, а монархическую. Мощный фискальный аппарат, силовые структуры и постоянно звучащий в выступлениях главы государства подтекст «Государство – это я» - эти факторы вызывают серьезное беспокойство. Национальную буржуазию власть уже исторически апробировала: либо подтягивает к себе, либо пытается уложить в прокрустово ложе Налогового кодекса, дабы она под ногами не путалась. На рабочих и крестьян на политическом Олимпе вовсе не обращают внимания.

В общественно-политической жизни страны все отчетливее слышны отголоски непросвещенного абсолютизма. Свобода слова постепенно отменяется за ненадобностью, президентские вассалы считают необходимым проявлять удаль молодецкую, а Верховная Рада становится похожей по своей бесправности и безголосости на первые в истории Европы парламенты. Зато украинские чиновники быстро научились выполнять команду «Служить» и словом и делом доказывать свою преданность «доброму царю». Бронзовеющий буквально на глазах Виктор Янукович вольно или невольно провоцирует своих подчиненных на раболепие азиатского образца. Этот путь для страны выглядит контрпродуктивным, не способным вывести Украину на магистральный путь европейского развития.

Напоследок хочется напомнить, что гордыня является одним из смертных грехов в христианстве, и выпячивать свою веру чиновникам и служителям Фемиды, мягко говоря, несолидно. И если уже власть заговорила о реформах, то лучше всего выстраивать государственный аппарат на принципах протестантской этики – умеренности и вере в способность честным трудом изменить жизнь к лучшему.

Евгений Магда