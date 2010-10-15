Минкультуры отменило приказ об украинском дубляже фильмов в интересах российского бизнеса?

Лет семь назад была такая общественная инициатива, которая призывала смотреть кино лишь на украинском. Агрессивная украинофобская политика сегодняшней власти вынуждает украинское общество возобновлять эту инициативу.

В последнее время Министерство культуры начало в массовом порядке выдавать прокатные свидетельства фильмам, которые дублируются на русском языке в России, и там же, по-видимому, на них цепляют украинские субтитры – потому что они еще и с грамматическими ошибками. А главное, Минкультуры не обязывает прокатчиков дублировать эти же фильмы на украинском.

Кстати, как это не грустно, но именно такую ситуацию я в свое время предвидел.

В 2008 году в моей статье «О дубляже и озвучке непрофессиональности в языковой политике » было сказано такое:

«Своим приказом министр Вовкун из «лучших» соображений фактически запретил возможность дублирования или субтитрования иностранных фильмов на языках национальных меньшинств, потому что установил, что распространение и демонстрирование иностранного фильма позволяется лишь в случае его дублирования (озвучивания или субтитрования) на государственном языке на фильмокопии языка оригинала. Таким образом, с одной стороны, господин министр позволил распространение российских фильмов, субтитрованных на украинском языке, с другой – исключил ситуацию, когда бы иностранный (не российский) фильм мог быть дублирован или озвучен на русском языке и субтитрован на украинском. В целом решение хорошее, если бы не один нюанс, который совсем нивелирует его позитивные стороны: в любой момент оно может быть отменено – как такое, которое противоречит законодательству Украины. И мы можем оказаться в ситуации, когда опять все иностранные фильмы будут дублироваться или озвучиваться у нашего северного соседа на русском языке, а затем на них будет накладываться дешевое «копеечное» субтитрование. Очевидно, что в вопросе развития украинского языка простых решений “а-ля Вовкун” не существует. Нужна совокупность мер законодательного характера, которые гарантировали бы защиту и развитие украинского языка, и обеспечивали языковые права национальных меньшинств. Нужно законодательно установить обязательность предоставления правительством бюджетной поддержки дублированию или озвучиванию иностранных фильмов на украинском языке. Кроме того, предоставив право распространения и демонстрирования иностранных фильмов, дублируемых или озвученных на языках национальных меньшинств, защитить права использования украинского языка в любой части Украины путем законодательного закрепления лимита обязательного показа иностранных фильмов, дублированных или озвученных на украинском языке в объеме не меньше 50% от всего прокатного времени (в том числе и в прайм-тайм) показа этого фильма в каждом кинотеатре. В этом случае кинопрокатчики будут вынуждены не только делать по крайней мере одинаковое количество фильмокопий, дублированных или озвученных на украинском языке и на языках других национальных меньшинств, но и будут демонстрировать украинские фильмокопии в кинотеатрах».

К сожалению, на днях я столкнулся с последствиями того, что не делалось раньше правильным способом. Друзья пригласили пойти на просмотр документального фильма «Океаны», снятого французскими режиссерами Жаком Переном и Жаком Клюзо. Но когда фильм начался, то выяснилось, что он дублирован на русском, а снизу лишь добавлены украинские субтитры. При этом никакой информации в кассе кинотеатра «Киев» по этому поводу не было. Я был вынужден покинуть зал и пошел выяснять отношения с администратором кинотеатра по этому поводу. Она сообщила мне, что у них есть прокатное свидетельство, которое позволяет демонстрировать этот фильм таким способом, и деньги возвращать не собирается. Формальный повод – уже закрыта касса. Все-таки попробую пойти и забрать свои деньги.

Но остаются открытыми вопросы. Значит ли, что достаточно громкий приказ Министерства культуры и туризма от 18 января 2008 года без всяких сообщений отменен? Кроме того, означает ли это, что президент Украины Виктор Янукович и его правительство сознательно начали массированную русификацию кинопроката, последовательно уничтожая одну за другой все сферы использования украинского языка?

То есть следует ли так понимать, что теперь в бизнесовых интересах российских и украинских прокатчиков, все фильмы будут дублировать или озвучивать на русском, лишь вешая на них украинские субтитры, понимая, что в этом случае их никто не будет читать? Или все-таки президент Украины даст возможность гражданам смотреть фильмы в Украине на украинском? И если так, то какой процент будет этих фильмов и кто это будет определять?

Борис Кушнирук