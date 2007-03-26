Похоже, Янукович ”кинул” Кинаха...

Мнение

И снова позвонил взволнованный тесть. Обычно сдержанный по отношению к первым лицам государства (Богдан Петрович считает, что президент и премьер в стране назначаются по Божьему замыслу) родственник, не стесняясь в выражениях, возмущался Януковичем... Первым делом тестя поразило то, как высшие члены правительства поступили с Анатолием Кинахом. - Они ведь просто «развели» его! – возмущался родственник.

- Каким образом, Богдан Петрович? Ему дали пост министра экономики. Эх, меня бы кто-нибудь так «развел», хотя бы на денек, - принципиально аполитичный гражданин, я неохотно ввязывался в разговор.

- Но ведь они обещали Анатолию Кирилловичу не только пост министра экономики, но сделать заместителем премьера по реформам.

- Точно... - Я набрал в поисковике слова «Кинах», «реформа», «Янукович». Оказалось, во время назначения Кинаха министром Виктор Федорович заявил: «Я скажу вам так, что Анатолий Кириллович согласился быть моим первым заместителем в вопросах осуществления реформ в Украине. А должность мы определим до утра».

- «До утра», понимаешь! – кричал в трубку тесть. Это было двадцатого, а сегодня уже двадцать шестое! Я сначала ждал до четверга, потом до пятницы, потом, думал, назначение произойдет в понедельник, но уже полдень, а…

- А Кинаха все нет!

- Они ведь обещали…

- Прости за пошлость: обещать - не значит жениться.

- Но он-то ведь ради этого уходил от оппозиционеров.

- Знаешь анекдот?.. Поймали немцы деда Мазая и стали его шантажировать: не скажешь, где партизаны — постреляем твоих зайцев! Деду, конечно же, зайцев жаль, он ведь такой же, как ты, сердобольный, Богдан Петрович. Показал Мазай дорогу в отряд, а немцы обманули, зайцев положили. И вот сидит дед и горюет: «И зайцев не спас, и с партизанами как-то нехорошо получилось…»

- Да причем тут зайцы? Это ведь ему не мальчик какой-то обещал, а премьер!

- Премьер тоже был мальчиком.

- Да ну тебя, все шуточки у тебя.

- Ну, какие шуточки. Он предатель, они – кидалы. Вот и сошлись по интересам. Все достойны друг друга. Он совершил предательство и поплатился за это. Богдан Петрович, я не понимаю, какое тебе до этого дело?!

- Кинах не предатель, по крайней мере, не больше, чем кто-то из них. А то что же это выходит, что и Тимошенко предавала, и Мороз?

- Ага, можно продолжить список, там вообще-то четыреста пятьдесят фамилий.

- По-твоему, все они предатели?

- По-моему, не надо об этом слишком много думать. Если будем думать о каждом предательстве, думалка сломается.

- Да погоди. Вот о Кинахе... Я где-то слышал, что у пиратов было так: чужих «кидать» можно было, а своих – нет.

- Ну, тогда... Раньше Кинах был чужим - теперь он ушел от оппозиционеров, стал своим для регионалов. В следующий раз они будут вести себя с ним кристально чисто.

- Все таки жалко Кинаха. Согласись, это самый сдержанный наш политик. Он самый уравновешенный, умеет со всеми договариваться.

- Да-а, мягкость часто граничит с беспринципностью.

- И все-таки жаль, несправедливо как-то…

Вот такой разговор состоялся у нас с тестем. И немного подумав, я все же решил ознакомить читателей с мнением своего родственника. И именно в том виде, в каком вы с ним только что ознакомились.

Алексей Подорожный, Харьков