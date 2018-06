Ватикан одобрил ”Евангелие от Иуды”

В Италии и Великобритании 21 марта 2007 года опубликована книга под названием "Евангелие от Иуды" ("The Gospel According to Judas"), одобренная римским Папским библейским институтом. В ней, к удивлению многих верующих, не содержится упоминаний о чудесах, сотворенных Иисусом: ни превращения воды в вино, ни хождения по водам, ни успокоения бури в Галилейском море. Автор "пятого Евангелия" - Бенджамин Искариот (Benjamin Iscariot). За этим псевдонимом стоят два человека - популярный британский беллетрист лорд Джеффри Арчер (Jeffrey Archer) и падре Фрэнсис Молони (Francis Moloney), один из советников по теологии Папы Римского Бенедикта XVI, отмечает газета The Times.

Авторы "Евангелия от Иуды" отказались от рассказов о чудесах, потому что считают их позднейшими вставками, сделанными в раннехристианскую эпоху. Однако воскрешение Христа в книге никоим образом не отрицается. Также Молони и Арчер признают историю предательства Иуды, но отказываются от эпизода с тридцатью сребрениками. Рассказчиком "Евангелия" Молони и Арчер сделали сына Иуды, и в книге нет эпизода самоубийства предателя. Наконец, авторы настаивают на том, что Иисус был скорее пророком, нежели Мессией.

Лорд Арчер, автор нескольких бестселлеров, в 2001 году был приговорен к четырем годам тюремного заключения за клятвопреступление и ложь суду, а в 2003 году выпущен досрочно. В интервью The Times он рассказал, что вынашивал идею написать Евангелие от Иуды пятнадцать лет и смог осуществить свою мечту благодаря участию падре Молони. Обозреватель газеты The Daily Telegraph, поинтересовавшийся у Арчера, не пытается ли лорд, обеляя имя Иуды, обелить себя самого, в ответ услышал рекомендацию "Go boil your head", что на русский язык можно перевести приблизительно как "убей себя об стену".

Лента.ру