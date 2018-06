Украинская певица выступит на Евровидении восьмой

Украинская певица ALYOSHА будет выступать на “Евровидении-2010” в Осло под номером 8.

Об этом сообщил заместитель генерального директора НТКУ Валид АРФУШ в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Он также считает скандал вокруг песни-победителя отбора на «Евровидении» певицы ALYOSHІ (которую обвинили в плагиате) “черной пиар-акцией” певца Василия ЛАЗАРОВИЧА.

В.АРФУШ отметил, что назначение бывшим руководством НТКУ В.ЛАЗАРОВИЧА представлять Украину на “Евровидении” является неприемлемым, поскольку были очень много недовольных артистов, которые хотели бы принять участие в отборе. «Мы предоставили такую возможность, устроив «прозрачный выбор, в котором принимал участие и сам В.ЛАЗАРОВИЧ», - сказал он.

В.АРФУШ считает, что песня певицы ALYOSHІ не похожа на песню Knock Me Оut (американских певиц Линды ПЕРРИ и Грейс СЛИК) но, чтобы не возникло вопросов, «мы решили заменить песню “To be free» другой. На сегодняшний день новая песня есть.

Штраф, который наложила EBU на Первый национальный за нарушение сроков подачи заявки песни, В.АРФУШ считает его символическим.

Отсутствие денег на проведение отборочного конкурса у предыдущего руководства НТКУ В.АРФУШ не считает проблемой, поскольку, по его мнению, в Украине есть артисты, которые могли бы профинансировать свое выступление на Евровидении.

В.АРФУШ не готов представить смету отборочного тура, мотивируя это тем, что все расходы по его организации взяла на себя «Савик Шустер студия».

Самым главным В.АРФУШ считает тот факт, что, несмотря на скандалы, Украина будет выступать на “Евровидении”, отметили в пресс-службе ТВi.

Как сообщал УНИАН, ALYOSHА получила право представлять Украину на “Евровидении-2010”, выиграв национальный отборочный тур, финал которого прошел 20 марта в Киеве.

Вскоре после этого певицу обвинили в плагиате. Песню ALYOSHІ To be free, с которой она выступила в национальном отборочном туре, сравнили с композицией Knock Me Out в исполнении Линды ПЕРРИ и Грейс СЛИК.

Alyoshа поедет на Евровидение вместо Василия ЛАЗАРОВИЧА, которого 29 декабря 2009 года выбрала НТКУ. Поскольку телекомпания выбрала В.ЛАЗАРОВИЧА без проведения национального отбора, это вызвало недовольство отдельных деятелей украинского шоу-бизнеса, и они обратились к правительству с просьбой провести открытый конкурс и выбрать нового участника «Евровидения».

В национальном отборочном туре В.ЛАЗАРОВИЧ вошел в двадцатку финалистов и занял седьмое место.

Финал международного песенного конкурса “Евровидение-2010” состоится 29 мая в столице Норвегии. Осло получил возможность принять конкурс благодаря победе Александра РЫБАКА, представлявшего Норвегию на “Евровидении-2009” в Москве.