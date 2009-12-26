Касьянов написал, как было бы в России, если «Без Путина»

Читая здоровый анализ экс-премьера, убеждаешься, что таки да, есть «Другая Россия» – которая говорит правду и с которой можно и хочется дружить...

Мне тут перепала книга Михаила Касьянов “Без Путина”. Та самая книга, ради срыва презентации которой вице-спикер Российской Госдумы Александр Бабаков метнулся кабанчиком к рубильнику принадлежащего ему «Премьер-Паласа» и выключил свет в этой самой дорогой гостинице Киева. (Раньше, напомню, «Премьер-Палас» принадлежал убиенному российскому бизнесмену Курочкину).

Для тех, кто не в курсе напомню, что книга опального экс-премьер-министра Касьянова должна была презентоваться именно там. Мне больно представлять, что стало с холодильниками пятизвездочного отеля, во что превратилось тесто для круассанов и мясо.

Сначала история вызвала у меня негодование: как это так? В нашем Киеве при нашем бережном отношении к российской оппозиции, кто-то срывает презентацию публицистического произведения оппозиционного политика! Но, прочитав книгу, я поняла Александра Бабакова. Мы то книгу все равно прочтем, а господин Бабаков мог бы и местом своим попрощаться, и с путинской милостью. Так что простим Александру Бабакову штучки с рубильником – это у них такая модная российская забава, просто у каждого высокого представителя власти есть свой рубильник, у кого – газовый, у кого – электрический в своем отеле, но в чужой им стране Украине. Простим думского деятеля, ведь это у него реакция самозащиты. Хотя, с другой стороны, могу представить его убытки и недовольство клиентов из-за отсутствия света.

Мы тут демократы и «гнилые» либералы, даже гостиницу отбирать не будем. Правда, при открытии очередного пятизвездочного отеля Украины с российскими инвестициями над входом следует писать на всякий случай: инвестор из РФ.

Итак, книга «Без Путина» – это диалоги известного российского тележурналиста Евгения Киселева с бывшим экс-премьером, лидером партии «Другая Россия» Михаилом Касьяновым. Это не изящная словесность, это период новейшей истории России, написанная не официальной исторической наукой России, а изложенная в беседах. А для современного – читателя с его сумасшедшим темпоритмом нет ничего лучшего, чем изложение истории в диалогах.

Генералы РФ готовятся к прошлой войне, а деньги получают за будущую

Наскоро просмотрев первую главу книги, где речь идет о детстве и отрочестве российского экс-премьера (Михаил Михайлович – простите, это украинскому читателю не особо любопытно), я фактически начала читать раздел, где говорится о военной реформе.

Интересно, что «серьезные темы» как-то нанизываются на детали личной биографии и картины современной российской и (отдельно) московской жизни. Касьянов сам служил в армии, учебку закончил с отличием, сталкивался с дедовщиной, но «минимально». Как он сам признался, были моменты, когда он «жестко взаимодействовал» со старослужащими. Я думаю, что этот опыт, а также опыт председателя правительства, при котором существовал специальный совет по военной реформе, куда входили министры, представители Госдумы и перед которыми выступали генералы Генштаба, дает право Касьянову на оценки. (К слову, именно при нем срок службы в армии был сокращен до года).

А оценки его следующие: «Проблема дедовщины (в российской армии. – Авт.) стала катастрофической. Из-за беспредела в армии гибнут и становятся калеками тысячи военнослужащих. В армии царит рабовладельческий строй… Всему виной привычка армейских начальников по своему смотрению распоряжаться десятками тысяч солдат срочной службы… Они считают, что без всеобщей воинской обязанности мир рухнет… Политическое руководство страны так и не сформулировало для армии новых задач. Наших генералов продолжают воспитывать в духе «холодной войны», их менталитет такой, как и прежде… Генералы готовятся к прошлой войне, а деньги получают за будущую.

Мы не сумели сформировать военную доктрину, мы расходимся с Западом все больше, пропасть недоверия между нами растет и уже приближается к масштабам «холодной войны. Реформа армии должна проходить с реформой внешней политики. Военная доктрина не может существовать в отрыве от внешнеполитических приоритетов».

От Ельцина до Путина

Людям, которые интересуются кадровой политикой, биографиями современных лидеров, в принципе будет интересно узнать историю продвижения Касьянова, знакомиться с системой «социальных лифтов», существовавших в советской и постперестроечной России (эта система в Украине была такой же).

Когда я читала его биографию, невольно находила сходство его жизненной истории с биографиями первых украинских премьеров Витольда Фокина и Виталия Масола. А вот история о том, как Касьянову удалось реструктуризировать сто миллиардов долларов долга Советского Союза, которые взяла на себя Россия, как и более поздний опыт урегулирования внешних долгов России, показалась очень интересной. Особенно интересено было узнать, как Жак Ширак и Гельмут Коль дали в долг деньги в 1996 году – в год выборов Ельцина. Эти европейские лидеры так боялись возвращения к власти коммунистов, что вопреки всем финансовым резонам дали деньги Ельцину (в бюджете тогда были колоссальные задолженности по зарплатам), а Михаил Касьянов в сообществе еще одного юриста практически в течение полутора месяца обговорили финансовые параметры, и деньги поступили на счета.

В принципе, интересно читать и то, как работали финансовые и денежные власти до дефолта и после него, как вызревал российский кризис, что сделало его неизбежным. То, как менялись российские правительства, как реализовалась (цитируем) «беззастенчиво наглая и насквозь фальшивая операция «Преемник». И особое любопытство вызвали воспоминания о том, как Михаил Михайлович видел реформирование газовой отрасли и как в ультимативной форме Путин запретил ему что-либо предпринимать в этом отношении.

Вообще-то все, что касается российско-украинских газовых отношений, газовых войн, построения «Северного» и «Южного» потоков и интерпретации экс-премьером всей этой проблемы, – кардинально отличается от обычных российских комментариев, сводящихся к призыву в сторону Украины: «Отдай трубу, она тебе не по карману». Читая здоровый анализ экс-премьера перспектив разработки Штокмана и построения «Северного потока», даже с каким-то теплом убеждаешься, что таки да, есть «Другая Россия» – которая говорит правду и с которой можно и хочется дружить.

Полагал, что у руководства хватит здравого смысла не подрывать веру людей в институт выборов

Отношения Касьянова с Ельциным – это отдельная история. «Когда в 2005 году я ушел в оппозицию, Борис Николаевич сказал, что поступаю правильно, и дал много советов, – пишет Касяьнов. – Он признался, что сейчас не может меня поддержать, но обещал, через год, когда ему исполнится 75 лет, это сделает… Ведь он понимал, что все возложенное им на алтарь построения демократического общества, разрушается тем человеком, чей приход во власть он сам обеспечил». Сам Ельцин, понимая, что лидера коалиции «Другая Россия» прослушивают, общаясь с Касьяновым в последние годы, советовал ему часто менять мобильные телефоны, просто выбрасывать старые.

Не знаю, как для вас, а для меня, почему-то было важно узнать, что Ельцин пожалел, что привел к власти нынешнее руководство. Кроме того, Касьянов открывает все эти подробности пошагово: как Путин изолировал Ельцина от общения, как регламентировал все – до того, где праздновать юбилей. «Он понял, что живет, как пленник», – замечает экс-премьер.

…Вот такая книга. В одном из последних блиц-интервью, включенного в нее, Михаил Касьянов говорит, что в случае его победы на выборах Президента он совершил бы первую поездку в Киев. И еще сказал, что больше всего ему не хватает программы «Куклы» (юмористическая программа, высмеивавшая руководство страны, была закрыта российскими властями. – Авт.) и что он хоть частично, но провел бы люстрацию кадров после Путина.

Предвидя истерику «полюцеров» по поводу того, что бывший «обгадил Россию», хочу сказать (им наверняка негде эту книгу купить): обо всем, что пишет Касьянов, пишет с болью и любовью. Это чувствуется. Давая какую-то резку оценку, он сокрушенно говорит: «Я полагал, что у руководства хватит здравого смысла не подрывать веру людей в институт выборов».

Эта книга о том, что есть другая Россия, и она могла бы быть другой, и все у нас могло быть по-другому…

Маша Мищенко