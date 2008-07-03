Официальным вариантом русского языка в Украине должен быть донбасский диалект

Мнение

Постановку вопроса о втором государственном языке в Украине считаю очень своевременной и необходимой. Для этого мы и выбирали Партию регионов в парламент, чтобы она занималась проблемами русскоязычного населения Украины.

Как филолог с многолетним стажем работы в школе хочу высказать свою позицию относительно того, какой вариант русского языка нужно вводить в Украине.

Целиком поддерживаю мнение, что это не может быть нормированный российскими филологами язык (речь идет главным образом о фонетике). Ведь в таком случае нам придется эталоном нашего родного языка считать официальный язык России, который я считаю неестественным для русскоязычных жителей Украины.

Украина – действительно не Россия, и русский язык в Украине должен быть свой, родной, а не заимствованный. Тот, которым пользовались Гоголь, Шевченко, Даль, Короленко и многие другие классики.

Моя знакомая швейцарка никогда не говорит, что ее родной язык – немецкий. Она говорит – швейцарский немецкий. Ведь слова в нем вроде те же, немецкие, но произносятся не так, как в Германии, а по-своему, по-швейцарски.

В Украине русский язык имеет свои особые фонетические характеристики, которые не должны восприниматься как диалектные, провинциальные или «неправильные». Эти характеристики должны считаться нормативными на территории Украины или, по крайней мере, в части областей Востока и Юга Украины.

Сама я из Каховки, но считаю, что литературным, нормативным вариантом «укро-русского» языка должен быть именно донецкий диалект. Для этого имеются веские основания.

Во-первых, именно Донбасс и его представители в Верховной Раде являются движущей силой легализации языка русскоязычных граждан Украины.

Во-вторых, здесь компактно проживает много русских – переселенцев из России.

В-третьих, именно донбасский вариант выглядит как наиболее нейтральный для жителей Украины – с характерным для всей страны произношением гласных звуков и мелодикой речи. Здесь же на Донбассе необходимо открыть государственные и научные учреждения, занимающиеся вопросами украинского варианта русского языка.

Елена Дмитриченко, Херсон