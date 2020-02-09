Блины на молоке: как приготовить самые вкусные блинчики для всей семьи

Классический рецепт приготовления одного из самых простых мучных изделий, подходящих для завтрака, обеда и ужина.

Тонкие блинчики готовятся из жидкого теста методом жарки на сковороде. Они употребляются как самостоятельное блюдо, так и вместе с многочисленными начинками.

Не исключено, что именно блины были первыми изделиями из муки и уходят корнями в доисторические времена.

Ингредиенты

Для приготовления тонких и воздушных блинчиков вам понадобится:

- 500 мл молока;

- 3 штуки яиц;

- 200 г муки;

- 30 г сливочного масла;

- 30 г сахара;

- 2-3 г соли.

Из указанного количества ингредиентов должно получиться примерно 15 блинчиков диаметром 22 сантиметра.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала необходимо подготовить все ингредиенты. Желательно, чтобы они были комнатной температуры.

Читайте такжеРецепты вкусных пончиков на РождествоПервым шагом выбиваем яйца в емкость для взбивания, добавляем сахар и соль. Перемешиваем до однородности миксером, венчиком или просто вилкой.

Добавляем к яичной массе небольшую часть молока и перемешиваем массу до однородности.

Просеиваем муку в емкость и снова перемешиваем тесто, следим, чтобы оно было без комочков.

После чего, не прекращая помешивать, добавляем оставшееся молоко и растопленное сливочное масло. Тесто готово.

Для жарки блинов лучше всего подойдет специальная блинная сковородка. Перед приготовлением ее необходимо смазать растительным маслом, используя силиконовую кисточку или просто салфетку.

Хорошо разогреваем сковородку и наливаем на нее тесто, одновременно вращая ее по кругу так, что бы тесто покрыло дно ровным тонким слоем.

Обжариваем блин с двух сторон. Обязательно следим, чтобы он не подгорел снизу. Когда блинчик снизу станет румяным, снимаем его со сковороды.

Готовые блины выкладываем на большую плоскую тарелку. Чтобы они оставались горячими, накрываем их крышкой.

В качестве начинки для блинов можно использовать сметану, сгущенку, мед, варенье или любую другую начинку, которые вы предпочитаете. Приятного аппетита!