Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировую общественность пользоваться украинской транслитерацией названий украинских городов.
Об этом глава государства написал в "Твиттере".
"Пора наконец отбросить устаревшую советскую транслитерацию названий наших городов и принять правильную украинскую форму. Благодарны Японии и премьер-министру Фумио Кишиде за то, что уже сделали это, и поощряем других последовать примеру. #KyivNotKiev", – говорится в сообщении президента.
Напомним, японский телеканал NHK WORLD JAPAN создал украинскую версию сайта.
В связи с полномасштабным вторжение РФ в Украину, мировые СМИ стали намного чаще указывать в своих новостях названия украинских городов. Часто стреди этих новостей можно встретить российскую транслитерацию названий украинских городов.
Кампания #KyivNotKiev: что известно
С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).
Правильную транслитерацию Киева ввели уже более 50 международных аэропортов по всему миру.