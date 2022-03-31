Зеленский призвал наконец отбросить устаревшую советскую транслитерацию названий украинских городов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировую общественность пользоваться украинской транслитерацией названий украинских городов.

Об этом глава государства написал в "Твиттере".

"Пора наконец отбросить устаревшую советскую транслитерацию названий наших городов и принять правильную украинскую форму. Благодарны Японии и премьер-министру Фумио Кишиде за то, что уже сделали это, и поощряем других последовать примеру. #KyivNotKiev", – говорится в сообщении президента.

Напомним, японский телеканал NHK WORLD JAPAN создал украинскую версию сайта.

В связи с полномасштабным вторжение РФ в Украину, мировые СМИ стали намного чаще указывать в своих новостях названия украинских городов. Часто стреди этих новостей можно встретить российскую транслитерацию названий украинских городов.

Кампания #KyivNotKiev: что известно

С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).

Правильную транслитерацию Киева ввели уже более 50 международных аэропортов по всему миру.

Вас также могут заинтересовать новости: