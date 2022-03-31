Турецкий лидер выразил надежду на определение даты встречи президентов Украины и России, однако не уточнил, о каких именно датах идет речь.

Официальная Анкара надеется на согласование даты скорой встречи президентов России и Украины.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

"Я настроен решительно в вопросе новой беседы с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Наша цель - скорейшая организация встречи лидеров РФ и Украины. Об этом я четко скажу обеим лидерам", - заявил Эрдоган.

Турецкий президент выразил надежду на то, что удастся согласовать дату встречи Путина и Зеленского. "Мы готовы предоставить необходимую площадку. Основываясь на доверии, которое испытывают Путин и Зеленский к Турции, надеемся на позитивный исход [посредничества]", - подчеркнул он.

Касаясь темы гарантий безопасности Украины, президент отметил, что Турция готова стать одной из стран-гарантов. Анкара воспринимает такую инициативу позитивно, однако необходим детальный анализ, пояснил он.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара ожидает скорейшего прекращения кровопролития и войны. Вместе с тем, немаловажно обеспечение временного режима прекращения огня, отметил он.

Кроме того, Эрдоган выразил скептическое отношение к вопросу принятия Украины в состав Евросоюза.

"Потому, что многие страны ЕС, за исключением ряда стран, должны более серьезно отнестись к этому процессу [заявке Киева]. Вместе с тем, по поступающим сведениям, президент РФ воспринял тему членства Украины в ЕС позитивно. В ходе беседы [с Путиным] я постараюсь услышать это от него лично, что позволит сделать более четкий анализ", - сказал Эрдоган.

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