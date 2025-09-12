Европейские арбитры запретили правительству Венгрии финансировать совместный проект с "Росатомом".

Суд Европейского Союза аннулировал решение Еврокомиссии, которым одобрили государственную помощь правительству Венгрии для строительства двух энергоблоков с "Росатомом" на единственной атомной электростанции страны "Пакш", отмечается в решении суда.

Суд пришел к выводу, что Еврокомиссия должна была бы проверить, соответствует ли контракт на строительство двух блоков на АЭС в Венгрии правилам ЕС относительно государственных закупок, однако не сделала этого.

8 декабря 2014 года Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве двух энергоблоков на АЭС "Пакш" по российской технологии. Стоимость проекта оценивалась в около 15 миллиардов долларов. Большую часть средств на строительство выделяла РФ в форме кредита, а остальные - 2,5 миллиарда евро должно было предоставить венгерское правительство. Именно об этой помощи говорится в решении суда ЕС.

Соответственно, теперь Будапешту придется искать другой источник финансирования для достройки атомных блоков.

Строительство АЭС "Пакш" в Венгрии - главные новости

9 сентября министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что Венгрия планирует сократить импорт газа, в частности за счет ввода в эксплуатацию двух атомных блоков на АЭС "Пакш".

Согласно договору, подписанному в 2014 году с Россией, Венгрия намерена расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС "Пакш". В свою очередь, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности ускорить строительство энергоблоков.

