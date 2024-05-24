Закон об иноагентах противоречит евроатлантической интеграции Грузии.

США введут визовые ограничения против людей, ответственных за "подрыв демократии" в Грузии в связи с принятием закона об иноагентах.

Как сказано в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, визовые ограничения будут касаться физических лиц - действующих или бывших государственных или негосударственных субъектов. В частности, тех, кто является ответственным или соучастником подрыва демократии в Грузии, в том числе "путем применения насилия, силы или принуждения с целью помешать осуществлению гражданских или политических прав".

Отмечается, что любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии - в частности, накануне, во время и после выборов (очередные парламентские выборы состоятся в Грузии в октябре 2024 года) - может быть лишен права на получение американской визы и поездки в США. Из заявления Блинкена также следует, что визовые ограничения могут коснуться ближайших членов семей таких лиц.

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Блинкен заявляет, что за последние несколько месяцев правящая партия "Грузинская мечта" разработала и приняла закон об "иностранном влиянии". Отмечается, что этот закон будет подавлять реализацию свободы объединений и выражения мнений, стигматизировать ряд грузинских организаций, препятствовать работе независимых СМИ и тому подобное.

"Поскольку граждане Грузии выразили несогласие с законом, мы увидели явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. И "закон о национальной безопасности", и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают демократию Грузии и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ...", - сказано в заявлении. Кроме того, закон "об иноагентах" противоречит давно заявленной цели Грузии - евроатлантической интеграции, стратегическому партнерству с США.

Также США начнут "всесторонний обзор" двустороннего сотрудничества с Грузией. "Рассматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений", - говорится в заявлении.

Закон об иноагентах в Грузии - что известно

Напомним, в апреле правящая в Грузии пророссийская партия "Грузинская мечта" предприняла новую попытку принять репрессивный закон об "иноагентах" по примеру аналогичного российского закона. Первая такая попытка была предпринята год назад, но была свернута из-за массовых народных протестов. На этот раз грузины снова вышли на улицы, но теперь власти страны действуют гораздо жестче, применяют силу и тому подобное.

Несколько стран ЕС настаивают на санкциях против Грузии, в частности, предлагают прекратить безвизовый режим. Кроме отмены безвиза, могут рассмотреть целенаправленные санкции и замораживание средств ЕС.

Официальные лица ЕС предупредили, что скандальный закон, если его примут, станет серьезным препятствием для процесса вступления Грузии в Евросоюз.

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