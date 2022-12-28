В главном военном храме министерства так называемой обороны РФ проходила церемония освящения Кольца Всевластия Владимира Владимировича Путина Над Украиной. Патриарх Кирилл колдовал с кадилом и святой кротовухой над фуражкой Гитлера, чтобы тот пришел и провел обряд как надо.

- Гитлер, ты здесь? - спросил Кирилл в пятый раз за вечер. - Гитлер, ты пришел?

- Да, - сказал Путин.

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- Владим Владимыч, если вы будете постоянно мешать, ничего не получится, - вскипел Кирилл, но быстро окстился и добавил: - Поймите, Гитлер вас боится, как огня.

- Нашел кого... - начал было Пригожин, но потом тоже окстился и сказал: - Нашел кого вызывать. Давайте лучше дух Байдена вызовем, он там, наверно, совсем без нашего газа замерз.

Кадыров встал и в знак протеста ушел в ризницу.

- Байден, ты здесь? - спросил Пригожин спустя минуту.

- Здэсь, дон, - неожиданно раздался голос духа. Он как будто шел из ризницы. Все вздрогнули, Путин спрятался под стол.

- Замерз я савсэм, дон, - пожаловался дух Байдена. - Гинырал Суровикин даканал мэня, он вэликий палковводец, дон.

- Да? - удивился Путин.

- Век авца ни эбат, - забожился дух Байдена. - Пастав его, Вова, дон, начальныком генштаба сваиво, дон, а Пиригожина - министром обороны, дон, а этих пидырасов Шойгу и Герасимова арыстуй, дон. Савэтую тебе также, дон, Кальцо Всевластия свое, дон, отдать Кадырову Рамзану, дон, ему оно нужнее.

Савэтую тебе также, дон, Кальцо Всевластия свое, дон, отдать Кадырову Рамзану, дон, ему оно нужнее

- Нет! - сипло вскрикнул Путин. - Это моя прелесть.

- Падабру-паздарову, дон, - мягко настаивал дух Байдена.

- Да кто ты вообще такой, чтобы решать, кому достанется Кольцо?! - взорвался Медведев. - Ладно бы еще мне! Все-таки я...

- Моя прелесть, - упрямо сказал Путин, напирая на слово "моя". - А вот насчет Герасимова...

- Да пидор он, - быстро сказал Пригожин. - Черт #баный. Нам нечем воевать, у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас, хотят чтоб начальником генштаба был Суровикин, а Герасимов - пидор!

- Сам ты пидор, - сказал Герасимов неуверенно. - Ты зачем вору Кураре на зоне кожаную дудку открутил?

- Да всего разочек-то дернул! - поспешно перебил его Пригожин. - А там на фронте пацаны гибнут, а ты черт е...

- Гитлер, ты здесь? - спросил патриарх Кирилл.

- Да, - сказал Путин.

Кирилл в сердцах шваркнул фуражку Гитлера на пол и ушел в ризницу.

- А вот скажите мне, товарищ Герасимов, - неприятным голосом начал Путин, - за что это вас так Залужный любит? Книжки ваши, говорит, все прочитал. Что вы ему там такого написали?

- Ничего я не писал, - угрюмо пробурчал Герасимов. - Я и писать-то не умею.

- Владим Владимыч, а можно ваше кольцо померить? - жадно выдохнул Медведев. - Я же экстрасенс, сын Вольфганга Амадея Мессинга, так вот, недавно мне снилась Ванга, и она сказала...

- Владим Владимыч, а можно ваше кольцо померить? - жадно выдохнул Медведев

- Нет! - вскричал Путин, разделся догола, влез на алтарь, сел на корточки и залюбовался Кольцом Всевластия. - Моя прелесть, никому, никому, слышишь?

- Но Кольцо усилило бы мои провидческие способности, - настаивал Медведев. - Надев его, я смог бы прозреть все, что случится с миром в следующем году, - как Евросоюз уйдет под воду, в Америке победит восстание индейцев, а поскольку индейцы - это древние русские, Америка войдет в состав России на правах субъекта федера...

Увлекшись, он как бы невзначай протянул руку к Кольцу, но Путин зашипел, как змея, и укусил его за палец. Медведев вскрикнул и отскочил на несколько шагов, однако взгляда от Кольца не отводил.

- А давайте все хором позовем Гитлера, - предложил Пригожин, которому все это уже надоело. - Гит-лер, Гит-лер, Гит-лер!

- Я здесь, сын мой, - сказал из ризницы Гитлер. - Поелику Владим Владимыча возлюбахом есмь, Кольцо вяликое Всевластное имеет сие он во имя мое Гитлерово передахом немедля Кириллу златорогому, Патриарху всемилостейшему...

- Те че бля, дон, бля, - раздался из ризницы голос духа Байдена. - Шакал бородатый, дон, мое Кальцо себе подмутить решил? Вот тэбе, дон, умры!

Несколько минут из ризницы слышались свист кинжала, звон цепей кадила и истошные вопли. Все замерли, гадая, кто победит - Байден или Гитлер. Путин не обращал внимания ни на что, кроме своего Кольца. Наконец, двери ризницы распахнулись, и из них вышел окровавленный патриарх Кирилл. Под мышкой он держал удивленную голову Кадырова.

- Отдай Кольцо, озолочу, - велел он Путину. - Очко облигациями обклею.

- Не отдам! Моя прелесть! - зашипел Путин, отпрыгнул назад и попал в цепкие объятия Медведева.

- Нет, моя, - сказал Медведев, сжимая руки на его горле. Оба покатились по полу, лягаясь и кусаясь.

- Черт, я же просто хотел стать министром обороны, - буркнул Пригожин, достал пистолет, застрелил Кирилла и прицелился было в Герасимова, однако тот проломил ему голову канделябром со свечами за упокой "Вагнера", завладел огнестрельным оружием и попытался сбежать, но столкнулся в дверях с входящим журналистом Соловьевым.

- Победа, господа! - воскликнул Соловьев. - Байден вместо галстука надел георгиевскую ленту, Зеленского заварили в танке, польские наемники взяли штурмом Варша...

Сзади неслышной тенью возник Гиркин и перерезал ему горло ножом.

- Ты чего? - удивился Герасимов.

- А он обзывался, - сказал Гиркин и пырнул Герасимова под ребро. Герасимов рефлекторно нажал на спусковой крючок. Оба умерли мгновенно.

В драке Путина и Медведева победил, конечно, Путин, но перед смертью замглавы Совбеза успел откусить у него палец с Кольцом, и оно куда-то укатилось.

- Моя прелесть, - бормотал Путин, ползая по полу в поисках утраченного. Один глаз президента России был высосан Медведевым, второй видел плохо. - Где же ты, моя прелесть?

Навстречу ему полз израненный Рогозин.

- Моя прелесть, - бормотал он. - Моя прелесть, вернись ко мне!

- И тебе, дурак, Кольцо Всевластия Над Украиной понадобилось? - горько спросил Путин. - От него одни проблемы, поверь.

- Какое кольцо? - удивился Рогозин. - Я жопу свою ищу.

И они стали искать вдвоем.

Василий РЫБНИКОВ