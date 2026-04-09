В Курской области при неизвестных обстоятельствах погиб командир роты БПЛА оккупантов

При неизвестных обстоятельствах погиб российский командир роты беспилотных летательных аппаратов 810-й бригады морской пехоты, лейтенант Вячеслав Пархатских. Произошло это на территории Курской области РФ, сообщает OSINT-проект KilledInUkraine.

Утверждается, что российский оккупант был ликвидирован 25 марта. Исследователи также упомянули материал сообщества InformNapalm от 2022 года, в котором фигурировал Пархатских. Тогда он был военнослужащим 417-го разведывательного батальона ВС РФ. Служил в должности наводчика 2-го отделения 1-го взвода 2-й разведывательной роты.

Отмечается, что часть рядового состава этого подразделения оккупанты отправили в батальонную тактическую группу (БТГ), которая 24 февраля 2022 года вторглась на территорию Украины из оккупированного Крыма. Эти силы шли в направлении Херсона, но вступили в бой с украинскими защитниками и понесли существенные потери вблизи города Олешки.

Потери России на войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял более 1,3 млн своих военных. Также были уничтожены или повреждены десятки тысяч единиц военной техники противника.

OSINT-специалисты также сообщают, что за последние три месяца резко возросли потери российских систем ПВО. Благодаря этому украинским дронам все чаще удается прорываться в российский тыл.

