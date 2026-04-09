Военнослужащие 18–25 лет получат гарантированную отсрочку после контракта, – Федоров

В этот период призыв возможен только с согласия военнослужащего, отметил Михаил Федоров.

Военнослужащие в возрасте 18-25 лет, которые присоединились к армии по контракту, получат гарантированную отсрочку от призыва. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

"Команда Минобороны совместно с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующее постановление – норма полностью реализована. Военные в возрасте 18–25 лет, которые заключили годовой контракт с Силами обороны и уволились после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва", – говорится в сообщении.

По словам Федорова, Кабинет министров Украины уже утвердил механизм оформления такой отсрочки, поэтому теперь это полноценный инструмент, который работает на практике.

"Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военнослужащего", – подчеркнул Михаил Федоров.

Глава фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности и обороне Давид Арахамия заявил, что из розыска ТЦК и СП снимут 2 миллиона человек. По его словам, реформа законодательных изменений в области мобилизации находится на завершающем этапе и вскоре будет представлена парламенту и обществу.

Ранее в приложении "Резерв+" появился новый статус "оперативный резерв". Как пояснили в Минобороны, о каком-либо обновлении в мобилизации речь не идет. Этот статус предоставляется тем, кто прошел срочную службу или подпадает под другие определенные законом категории.

