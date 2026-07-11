Посмотрите на три ягоды и выберите ту, которая первой привлекла ваше внимание.

Не анализируйте и не пытайтесь найти логику - доверьтесь первому впечатлению.

Посмотрите на ягоды на картинке и выберите ту, которая понравилась вам больше всего.

Читайте ниже, какой приятный сюрприз - как говорит этот тест - Вселенная приготовила для вас в следующем месяце.

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Какой подарок готовит вам Вселенная - онлайн-тест

Считается, что интуитивный выбор не бывает случайным. Ниже - значение каждой ягоды и подарок, который она символизирует.

Виноград

Вас ждет небольшое путешествие.

Оно может оказаться не только приятным, но и очень полезным. Даже если поездка будет связана с работой или делами, она восстановить свои силы и получить новый опыт. После нее вы почувствуете прилив энергии и посмотрите на многие вещи по-новому.

Вишня

Совсем скоро произойдет важная встреча или разговор.

Вселенная давно наблюдает за вами и видит, что один человек не даёт вам покоя. Возможно, между вами остались недосказанности, а может быть, вы только мечтаете познакомиться с ним поближе. В следующем месяце обстоятельства сложатся так, что у вас появится возможность все обсудить. Возможно, он позвонит вам, а может быть, вы проявите решительность и пригласите его на кофе.

Черника

Вселенная уверена, что вы готовы к исполнению своего желания.

Вы уже достаточно мудры, чтобы понимать, чего действительно хотите. Поэтому сейчас самое время прислушаться к себе, определить самое важное желание и мысленно попросить Вселенную о помощи. Велика вероятность, что она откроет перед вами новые возможности.

Вам может понравиться еще один тест - нужно выбрать одну из картинок, чтобы узнать, что вас ждет на следующей неделе.

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