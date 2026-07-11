США планируют заменить часть дорогих MQ-9A Reaper дешевыми дронами

Пентагон ищет экономически эффективную беспилотную платформу.

Министерство обороны США хочет найти новое поколение недорогих боевых дронов, которые смогут выполнять те же задачи, что и дорогой MQ-9A Reaper. Об этом пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что Подразделение по инновациям в области обороны (DIU) Пентагона запустило инициативу Massed Modular Aircraft (MMA), пригласив оборонные компании разработать модульный беспилотник дальнего радиуса действия, который будет значительно дешевле, чем MQ-9A Reaper. Эти дроны должны быть достаточно дешевыми, чтобы потеря части из них в бою считалась оперативно приемлемой.

В издании подчеркнули, что инициатива Massed Modular Aircraft была запущена после того, как недавние военные конфликты выявили уязвимость дорогостоящих дронов, действующих в спорном воздушном пространстве. Согласно отчетам, США потеряли десятки дронов MQ-9 Reaper в ходе операций против Ирана, что привело к убыткам, оцениваемым почти в 1 миллиард долларов.

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В Подразделении по инновациям в области обороны считают, что зависимость вооруженных сил США от дорогостоящих летательных аппаратов больше не является устойчивой в условиях многоуровневых и все более доступных сетей противовоздушной обороны. Вместо этого будущие конфликты могут потребовать большого количества недорогих дронов, способных подавить оборону противника за счет огромного количества.

Теперь же Пентагон ищет экономически эффективную беспилотную платформу, которую можно легко и недорого запустить в массовое производство. В Подразделении по инновациям в области обороны отметили, что важно, чтобы эта платформа могла нести разную полезную нагрузку.

Предлагаемые массовые модульные летательные аппараты не обязательно заменят все MQ-9 Reaper, подчеркнули в издании. Однако часть задач будут выполнять именно новые недорогие беспилотники.

Какие украинские дроны тестируют в США

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США получили различные виды украинского оружия для испытаний, несмотря на то, что Drone Deal ("дроновое соглашение") между Украиной и США еще не подписано.

Президент отметил, что американцы получили воздушные дроны, морские дроны и другие технологические разработки. Уже после этого страны хотят перейти к следующему этапу - подписанию Drone Deal.

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