'В крайне затруднительном положении': украинские дроны 'разносят' российский тыл, – WP

Украина затормозила продвижение российских войск, перенесла боевые действия глубоко в тыл РФ и заставила Москву перебрасывать ресурсы на защиту собственной территории.

После сложной зимы Украина вступила в новый летний боевой сезон с заметно более сильными позициями. Главной причиной замедления российского наступления стало стремительное наращивание украинских беспилотных возможностей – от тактических дронов на фронте до дальнобойных аппаратов, наносящих удары вглубь территории РФ.

Об этом пишет The Washington Post в репортаже из Донецкой области, где украинские военные управляют тысячами беспилотников из подземных центров управления.

Командир подразделения беспилотных систем Владислав Толстый вспоминает, как в начале войны украинские военные использовали обычные гражданские дроны для разведки.

"Мы были слепы, как котята. Потом мы запустили Mavic, и мы увидели 50 единиц вражеской техники. Мы направили на них артиллерийский огонь", – рассказал он.

За несколько лет украинская система беспилотной войны превратилась в многоуровневую сеть дронов ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

Российское наступление почти остановилось

По данным аналитиков, темпы продвижения российских войск существенно снизились. Если в прошлом году российская армия захватывала в среднем около 390 квадратных километров в месяц, то сейчас эти показатели сократились до незначительной части.

В апреле Россия впервые за почти два года потеряла больше территории, чем смогла захватить.

В то же время украинские беспилотники все активнее атакуют логистические маршруты, командные пункты и системы противовоздушной обороны в тылу противника.

Прокремлевский политический аналитик Сергей Марков признал влияние этих ударов. Он заявил:

"Наблюдается серьезное замедление российского наступления".

По словам Маркова, российские войска теперь вынуждены держать склады и логистические узлы на расстоянии более 150 километров от украинских позиций, что затрудняет маневрирование войск.

Украина увеличивает количество ударов

Командир подразделения дальнобойных беспилотников Евгений Карась сообщил, что количество украинских ударных дронов средней дальности за последние годы выросло более чем на 1000%.

Карась говорит:

"Я думаю, что они будут в очень затруднительном положении в этой половине года, потому что мы собираемся еще больше увеличить количество попаданий".

По его словам, для российских военных командиров ближайшие месяцы могут стать особенно сложными.

Удары все глубже по территории России

Украинские дальнобойные беспилотники уже регулярно достигают целей в сотнях и даже тысячах километров от границы.

Одним из рекордных стал удар по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми, расположенной на севере России. Беспилотник преодолел около 1770 километров.

По данным открытых источников, с прошлого лета Украина нанесла более 1500 подтвержденных ударов по объектам на территории РФ. А только в марте украинские силы запустили около 7000 беспилотников.

Такие атаки вынуждают Москву перебрасывать системы ПВО с фронта в столицу и к стратегическим объектам в глубоком тылу.

Война на истощение продолжается

Несмотря на положительные для Киева тенденции, аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма. Россия продолжает оккупировать около 20% территории Украины и сохраняет возможность наносить масштабные ракетные удары.

По мнению аналитика Национального института стратегических исследований Николая Белескова, ключевой задачей Украины остается выдержать длительное противостояние. Эксперт отмечает:

"Это война на изнурение. Это как боксерский поединок с неограниченным количеством раундов. Нам просто нужно оставаться на ногах до последнего".

В то же время эксперты отмечают, что после самого тяжелого зимнего периода Украина вступает в лето с большими возможностями для сдерживания российского наступления и продолжения кампании ударов по военной инфраструктуре противника.

Как пишет Business Insider, Украина начала активно использовать новый тип беспилотников, в частности американский Hornet, для ударов по российским целям на десятки километров вглубь контролируемой агрессором территории. В результате некогда безопасный тыл превратился для россиян в сплошную "зону смерти".

На протяжении российско-украинской войны беспилотники использовались для двух задач – уничтожения войск непосредственно на передовой и для ударов по военно-промышленным объектам в стратегическом тылу вражеской стороны. Однако теперь украинские военные все активнее атакуют военные цели на промежуточной дистанции – примерно в 20-300 километрах от фронта.

