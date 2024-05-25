4 июля в Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Так, выборы там должны происходить не чаще, чем раз в пять лет, но премьер-министр может выбирать время их проведения в пределах этого периода. Риши Сунак имел время до декабря, чтобы определиться с датой.

Логика провести выборы как можно быстрее, с точки зрения консерваторов, понятна. У них пока не удалась ни одна внутриполитическая реформа: ни борьба с инфляцией, ни борьба с ростом цен на недвижимость и цен аренды, ни инфраструктурные проекты, ни их большой план "Руанда" (который предусматривал переселение в Руанду искателей убежища), который оказался чрезвычайно дорогим и, как пишут некоторые британские журналисты, с возможной долей коррупции.

Антирейтинг премьера Великобритании Риши Сунака сейчас на абсолютном пике и явно спадать не будет. Поэтому в дальнейшем есть возможность только еще больше его испортить. Видео дня

Таким образом, чем быстрее они проведут выборы, тем у консерваторов лучше будет возможность вырвать себе какую-то достаточно приличную часть мест в парламенте. Ведь, по многим прогнозам, лейбористы могут взять одно из самых действенных и мощных большинств в парламенте за последние годы. Речь идет о 55%-65%, что для британского парламента очень и очень много.

Изменится ли политика в отношении Украины? Совсем не изменится.

Даже самые большие критики консервативного правительства и среди лейбористов, и среди социал-демократов, даже среди шотландских националистов и ирландской партии "Шин фейн", всегда говорили, что единственный пункт, в котором они соглашаются с консервативным правительством - это поддержка Украины.

На самом деле нам не стоит ожидать, что лейбористы сильно изменят свою политику. Действительно, первый период они будут концентрироваться на внутриполитических вопросах. Однако, следует понимать, что в целом направление движения на сближение с Украиной, сдерживание российской агрессии и взгляд на Украину как партнера и союзника в Британии точно сохранится. При любых обстоятельствах.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"