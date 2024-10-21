В Молдове 20 октября состоялись президентские выборы, а также референдум по вступлению в ЕС. И хотя все голоса еще не посчитаны, можно сделать несколько наблюдений.

Первое - судьбу референдума будет решать каких-то пару сотен голосов в ту или иную сторону. Но уже сейчас понятно, что выносить вопрос европейской интеграции вместе с президентскими выборами было рискованно. Впрочем, учитывая негативные результаты предыдущих референдумов, иначе нельзя было обеспечить высокую явку. Но цена очень высока.

Второе - бабло и технологии рулят. Россия бросила очень большие как для Молдовы ресурсы на блокирование референдума и получила желаемый результат. Теперь все эти технологии будут успешно применены на парламентских выборах, которые все же более весомы, чем президентские, потому что Молдова все же парламентская республика.

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Третье: несмотря на всю роль России, не стоит сбрасывать с весов внутреннее недовольство. Еще после победы Майи Санду и особенно PAS, было понятно, что это слишком высокие ожидания.

Ждали чуда, чуда не произошло. И если в экономике еще можно было бы сослаться на последствия войны, то отсутствие успехов в борьбе с коррупцией и реформе правосудия - это уже сугубо внутренние просчеты.

Четвертое - второй тур президентских выборов будет очень тяжелым и результат зависит от способности двух основных конкурентов мобилизовать свой электорат. Объективно у Стояногло резерва больше, хотя чистая арифметика здесь не совсем уместна. Россия может бросить все ресурсы на поддержку Стояногло. У Санду резерв меньше. И главное, мы не можем исключать того, что Россия пойдет на дестабилизацию, организуя беспорядки и создавая хаос. Даже если результаты референдума будут в пользу евроинтеграции, перевес будет очень незначительным и можно ожидать, что будет раскручиваться версия "фальсификаций".

Россиянам очень хочется повторить опыт украинских майданов, которые они считают инспирированными внешними силами. Страна-косплей, что сказать.

Пятое - география выборов особо не изменилась, все как всегда. Центр и часть Юга за Санду. Гагузия и Север, где много русскоязычных (включая, к сожалению, и украинцев), за Стояногло. Диаспора, как и четыре года назад, сыграла важную, если не решающую роль.

Шестое: парламентские выборы будут очень сложными. PAS так стремилась иметь монополию на проевропейский курс, что теперь на западном поле почти выжженная зона. Будущих союзников, с которыми можно создать коалицию, почти нет. Вряд ли можно ожидать за те полгода, оставшиеся до парламентских выборов, радикальных изменений в предпочтениях избирателей.

Артем Филипенко, политолог