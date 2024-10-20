ЦИК страны сообщил, что более 50% от общего числа зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании.

В Молдове голосование на президентских выборах и референдуме о евроинтеграции завершилось в 21:00 по местному времени.

ЦИК Молдовы обработал более 50% бюллетеней после окончания президентских выборов. Майя Санду набрала более 35,6% голосов. На втором месте Александр Стояногло - у него более 29,29%, Ренато Усатый набрал более 14%.

Также комиссия проработала более 45% бюллетеней референдума по вступлению в ЕС. Более 43% избирателей проголосовали за, 56% - против.

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Голосование еще продолжалось на зарубежных избирательных участках, прежде всего в странах Европы, где время 21:00 еще не наступило. В этих странах живет многочисленная диаспора, сообщается и о высокой явке избирателей.

В целом по стране на данный момент явка составляет 51,41%. Явка важна для результатов референдума: чтобы он был признан состоявшимся, в нем должны принять участие не меньше трети зарегистрированных избирателей.

Выборы в Молдове

В начале месяца на улицах Молдовы были замечены многочисленные афиши с анонсом концерта известной украинской певицы Анастасии Приходько. На баннерах были призывы против евроинтеграции. Оказалось, что это часть российской информационной войны, но артистка все же причастна к этим постерам. Афиши развесили по городу в рамках российской кампании по дезинформации перед президентскими выборами в стране и референдумом по ее вступлению в Европейский Союз.

На рекламных баннерах была изображена сама Приходько, а также надпись "NU EC" в цветах украинского флага. В переводе эта фраза означает "Нет в ЕС".

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