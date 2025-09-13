На фоне убийства Чарли Кирка в США возросло количество дезинформационных кампаний в Интернете.

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка в Юте выявило рост политического насилия и социальных разногласий в США. Это потенциально делает их более уязвимыми к воздействию на фоне углубления поляризации и недоверия к институтам. Об этом говорится в статье Newsweek.

Авторы пишут, что противники США уже давно используют дезинформационные кампании, чтобы разжигать напряженность и ослаблять доверие к американскому управлению. Китай, как напомнило издание, уже использовал социальные кризисы в США, включая стрельбу, расовую несправедливость и политическую поляризацию, для продвижения нарративов о дисфункции. В частности, во время событий в январе 2021 года, когда толпа захватила Капитолий. А Россия проводила масштабные кампании во время американских выборов 2016 года и во время более поздних событий.

По словам губернатора штата Юта Спенсера Кокса, смерть активиста Чарли Кирка создала среду, благоприятную для таких кампаний. По его словам, в Сети действуют боты из России, Китая и других стран мира, которые пытаются распространять дезинформацию и поощрять к насилию. В Newsweek объяснили, что такими действиями противники пытаются отвлечь США от мировых проблем на политическую нестабильность у себя дома.

"Убийство привлекло внимание к политическому насилию, экстремизму и быстрому распространению дезинформации. Такие инциденты не только углубляют партийный раскол, но и создают возможности для иностранных противников манипулировать общественным мнением, подпитывать недоверие и еще больше дестабилизировать и без того расколотый политический ландшафт", - пишет издание.

В частности, в Интернете быстро распространились спекуляции и дезинформация относительно личности стрелка и его принадлежности, создавая атмосферу неопределенности.

"Убийство Кирка стало еще одной горячей точкой, в которой иностранные субъекты могут усиливать слухи, углублять поляризацию и ставить под сомнение доверие американцев к их институтам", - подытожили в статье.

Напомним, что по данным Bloomberg, уровень политического насилия в США вырос до рекордно высокого уровня. Один из исследователей прогнозирует, что поскольку поляризация общества и политическое насилие взаимосвязаны, то в будущем уровень насилия может еще больше подняться.

