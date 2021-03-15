Российскому автократу снова нужна "маленькая победоносная война", и у соседей России есть все основания нервничать.

Как бывший агент КГБ Владимир Путин хорошо знает, как скрывать свои эмоции. Но в 2013 году, после того, как президент США Барак Обама сравнил его с "заскучавшим парнем на задней парте", Путин дал понять, что он разозлился. Хотя такие ребятишки на задних партах редко бывают амбициозными.

Но Путин с первого дня своего 21-летнего правления лелеял большие и очень амбициозные планы как для себя, так и для России, - пишет Politico. Будучи большим патриотом СССР, чем российского государства, одним из первых его приоритетов на посту президента в 2000 году было восстановить государственную собственность или контроль над ключевыми политическими и экономическими активами, потерянными в ходе падения СССР. Это были крупнейшие предприятия, суды, СМИ, национальная политика.

Затем, во время третьего и четвертого президентства он направил свои амбиции на геополитику. Путин устроил вторжение в Украину и Крым, образовавший альянс с режимом в Сирии, устроил различные атаки против демократий Запада (в КГБ их бы назвали "активными мерами").

Теперь, через семь лет после "крымского аншлюса", много тех же факторов, которые породили вторжение в Украину, снова в силе. Предусмотреть их траекторию и сформулировать план действий будет одной из главных задач для администрации Джо Байдена.

Читайте такжеDie Zeit: С Россией невозможно торговать нормально и для этого есть причиныУ Путина есть по меньшей мере две причины думать о новой войне. Одна из них стратегическая и неизменная - слава для себя и его России, которые сейчас тесно переплетаются в его голове. Другая причина - тактическая. Он жаждет пожизненного президентства через новый шестилетний срок в 2024 году, когда ему исполнится 72 года. А возможно понадобится и еще один в 2030-м. Между тем, более десятилетия экономика и доходы в России переживают стагнацию. А пандемия COVID-19 оставляет после себя глубокие шрамы на теле страны. Более того, арест оппозиционера Алексея Навального дал толчок волнам протестов в более чем 100 городах России. И это впервые со времен протестов против Путина в 2011-2012 годах.

Все это те же факторы, которые предшествовали войне против Украины: глубокие убеждения, плохие экономические перспективы и выживание режима Путина. Делая самый отчаянный выбор в своей политической жизни, президент России надеялся заменить "возвращением" Крыма экономический прогресс, рост доходов в роли основы его популярности и легитимности. Директор "Левада Центра" Лев Гудков назвал новую претензию Путина на легитимность "патриотической мобилизацией". Другой российский политический социолог Игорь Клямкин охарактеризовал это как "милитаристский патриотизм в мирные времена". И это сработало.

Ежемесячный рейтинг одобрения политики Путина подскочил с 65% в 2012-2013 годах до 81% в 2014-2018 годах. Российские эксперты назвали это "крымским консенсусом", то есть эмоциональным "подъемом", который привел к появлению "согласия россиян терпеть потери в обмен на имперское величие".

Люди склонны повторять то, что сработало в прошлом. Политологи называют это "зависимостью от пути". Оказавшись под еще большим политическим и экономическим давлением, чем в 2012-2013 годах и на фоне испарения "крымского консенсуса", Путин может прибегнуть к тому, что принесло ему пользу в прошлом - к "короткой победоносной войне".

Читайте также"Путин живет в своем мире": политолог оценил эффективность антироссийских санкцийОн фактически никому не известным на момент назначения премьер-министром РФ в августе 1999 года. Но рейтинг Путина подпрыгнул до 80% в первые месяцы 2000-го. Причиной стало начало Второй войны в Чечне. Его исторически самый высокий рейтинг был зафиксирован в сентябре 2008-го года, сразу после пятидневной войны против Грузии.

"У общества сложилось такое впечатление: это начало Третьей мировой войны и мы побеждаем. Не важно, что именно мы завоевали. Самое важное, что "мы им показали"", - сказал эксперт "Левада Центра" Алексей Левинсон.

Если Путин захочет начать новую войну, выбор потенциальных целей достаточно широк. По крайней мере пять соседних стран - очевидные кандидаты на роль жертвы. Три из них: Грузия, Молдова и Украина - уже страдают от "замороженных конфликтов", которые армия России или ее марионетки могут легко разжечь. Еще один сосед - Беларусь - уже и так формально входит в "Союзное государство" с Россией.

Другой кандидат на роль жертвы - Казахстан, где живая 3,5 миллионов этнических русских, больше, чем в любой другой постсоветской стране. Все они живут в шести северных провинциях у границы с Россией. И для Кремля это очень удобно. Если "Таллибан" возьмет под контроль Афганистан и начнет расширяться на страны Центральной Азии, оккупация части Казахстана можно будет выставить как "защиту этнических русских".

Читайте такжеDie Welt: Россия может вернуть старую привычку СССР оставят гражданства несогласныхНо эти пять войн не очень вписываются в амбиции Путина преследовать "великие идеи" или в его самопровозглашенную цель отомстить Западу. Этот критерий может быть выполнен с помощью быстрой и победоносной войны на восточном фланге НАТО. В частности, под угрозой Эстония, Латвия и Литва. Разве может что-то еще лучше удовлетворить желание восстановить "старое величие" и отомстить за СССР, чем подвиг, на который не смог решиться и сам советский режим? Это была бы победа над альянсом, который стал воплощением солидарности Запада. Кремль бы показал всем, что НАТО на самом деле лишь "бумажный тигр".

Все ключевые впечатления общества, которые сформировали "крымский консенсус": очевидное и простое определение победы, "спасение" русских за рубежом, защита родины и ее статуса - в балтийском случае сошлись бы органично и непринужденно. Путин хвастался, что способен захватить Ригу и Таллин за два дня. Но имперская "реконкиста" маловероятна.

Вряд ли придется отправлять танки в столицу Латвии или Эстонии. Зато Россия может организовать гибридную операцию в крымском стиле, использовав силы специального назначения и элитные подразделения Западного военного округа РФ. Три полка спецназа и воздушно-штурмовая дивизия уже развернуты у границ Эстонии и Латвии. Возможными целями такой атаки могут стать эстонский регион Ида-Вирумаа (74% этнических русских) и город Нарва (83% русских), а также латвийский регион Латгалия (36% россиян) и Даугавпилс (48% россиян). После того, как эти территории будут "возвращены", попытка их отвоевать будет означать развязывание войны против России.

Бывший командир войск США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон считает, что альянсу потребуется около 90 дней, чтобы мобилизовать и развернуть обычные силы в Балтии, которые бы преобладали российские. Для сравнения, на вторжение в Крым и его "принятия в состав РФ" хватило три недели.

Читайте такжеDie Welt: ЕС в ловушке ПутинаБрюссель и Москва знают, что страны Балтии беззащитны в краткосрочной перспективе. Разведка Эстонии в своем отчете недавно указала, что Россия пользуется "абсолютным превосходством" в наступательных силах. После оккупации Крыма НАТО отправил три батальона в страны Балтии, чтобы закрепить статью 5 устава, которая гласит: "Нападение на одного члена альянса будет означать атаку против всех". Отправленные силы фактически играют роль "растяжки".

Но такие ловушки эффективны лишь тогда, если тот, кто вот-вот на них наступит, понимает: если прикоснуться, будет взрыв. Однако, у Путина есть все причины считать, что "растяжка" не подсоединена к гранате. Президент Франции публично заявил о "смерти мозга" НАТО и поставил под сомнение, что США проявят солидарность, в соответствии со статьей 5, "если что-то случится у наших границ".

Читайте такжеБайден пообещал задействовать армию США на мировой арене только в крайних случаяхЧерез несколько месяцев после того Мюнхенская конференция по безопасности опубликовала отчет под заголовком "Беззападье?". В нем говорилось о том, что впервые за 71 год существования НАТО, большинство европейцев не хотят защищать своих союзников. На вопрос, нужно ли помогать союзникам по НАТО в случае агрессии России, большинство опрошенных в половине стран Европы, ответили, что нет. В частности, так думают люди во Франции, Испании, Германии и Италии.

Вдобавок, у Путина есть одно самое большое преимущество над демократиями Запада. Более всего, они хотят мира. Ему же нужна победа.

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Перевод: Лесь Дымань