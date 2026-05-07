'Он просто был ошеломлен': Небензя покинул вечеринку ООН из-за украинского продукта

Супруга постоянного представителя Украины при ООН Светлана Мельник предположила, что увиденное, вероятно, испортило Небензе настроение и аппетит.

В Нью-Йорке в рамках неформального клуба любителей пива среди постоянных представителей ООН состоялась дегустация украинской продукции. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, увидев этикетку крафтового пива львовской компании "Правда", решил досрочно покинуть мероприятие, рассказала супруга постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника Светлана в своем посте в Facebook.

Мельник рассказала, что когда они с мужем прибыли в Нью-Йорк, то с удивлением узнали, что в ООН есть некий неформальный клуб любителей пива среди постоянных представителей.

"Раз в несколько месяцев они собираются и дегустируют пиво разных стран. Украина, конечно, не могла оставаться в стороне", – поделилась она.

По словам Светланы, они обратились к знакомым, которые импортируют отечественное пиво в США, и те любезно предоставили для этой презентации образцы своей продукции, а именно различные сорта крафтового пива львовской компании "Правда".

"Среди них особенно ярко выделялось пиво "Сила", на этикетке которого изображен красный силуэт Кремля, от которого отваливаются башни, а над ним гордо развевается наш желто-синий флаг", – отметила супруга постоянного представителя Украины при ООН.

По ее словам, не успели они разместить пивные лакомства, как ни с того ни с сего на эту дружескую встречу постпредов пришел представитель России Василий Небензя.

Светлана отметила, что он практически не ходит на подобные социальные собрания послов, но в этот раз неожиданно появился.

"Но как только он подошел к барной стойке, чтобы продегустировать что-то новенькое, то был просто ошеломлен, увидев, что там полный набор именно украинского крафтового пива. На любой вкус. С развалившимся Кремлем посередине", – добавила супруга постоянного представителя Украины при ООН.

Она предположила, что это, вероятно, испортило Небензе настроение и аппетит, и он "буквально несколько минут покрутился и как пробка исчез с нашей вечеринки".

Заявления Мельника о России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник, отвечая на российские нарративы о якобы "единстве украинцев и россиян", напомнил Небензе историю. Мельник подчеркнул, что в начале XII века Киев был столицей крупнейшего и одного из самых могущественных государств средневековой Европы, "а территория современной Москвы тогда была лишь болотом, где квакали лягушки". Кроме того, постпред Украины при ООН напомнил об агрессивных действиях московских правителей в прошлом. Он подчеркнул, что украинцам не нужны "искаженные исторические уроки о мнимом единстве".

Также мы писали, что Мельник на заседании Совбеза резко высказался в адрес представителя делегации РФ Василия Небензе, использовав известную поговорку. Постпред Украины при ООН заявил, что Россия не сможет выиграть войну, и даже высокие цены на нефть ей в этом не помогут. Он обратился к Небензе со словами: "Поздно, Вася, пить боржоми" и добавил на английском: "Когда почки отказали". Мельник также призвал Европу и США усилить санкционное давление на Россию.

