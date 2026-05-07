Легализация ЧВК в Украине: в BI назвали преимущество для украинских военных

Издание отмечает, что такие навыки, как пилотирование и обслуживание дронов, становятся все более востребованными за рубежом.

Украина готовится легализовать частные военные компании, тем самым создавая предпосылки для того, чтобы ее примерно 900 000 военнослужащих в послевоенный период могли работать наемниками, сообщает Business Insider.

В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, 6 мая, что поручил правительству и спецслужбам подготовить до конца 2026 года законопроект, который разрешит деятельность таких организаций.

Добавляется, что, выступая во время своего очередного обращения, Зеленский отметил, что это решение было принято в рамках обсуждения "послевоенных возможностей для наших бойцов".

"Весь мир видит, что украинский воин – действительно сильный и действительно опытный. Наш экспорт в сфере безопасности – после этой войны и для ветеранов – должен стать реальной бизнес-возможностью", – заявил президент Украины.

Издание отмечает, что в Украине насчитывается от 880 000 до 1 миллиона военнослужащих, что примерно в пять раз превышает довоенный уровень.

Приводятся данные, что в начале 2022 года в стране насчитывалось около 200 000 военнослужащих и персонала, после чего в том же году была проведена массовая мобилизация мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. Отмечается, что в 2024 году возраст призыва был снижен до 25 лет.

"Миллион военнослужащих может составлять не менее 6% от общей численности рабочей силы Украины", – говорится в статье.

Кроме того, сотни тысяч взрослых сейчас работают на местных предприятиях оборонной промышленности. В то же время издание сообщило, что Украина не публикует данные опросов по занятости с 2022 года, поэтому трудно оценить, сколько работающих взрослых останется в стране после войны.

При этом издание отметило, что согласно правительственной статистике за 2021 год, численность рабочей силы в стране составляла 17,4 миллиона человек. Однако с тех пор миллионы работников уехали или были вынуждены покинуть свои дома. Неизвестно, сколько из них вернутся.

"Послевоенное восстановление часто сильно различается в зависимости от страны, но исследования показывают, что чем дольше длится конфликт, тем выше вероятность, что на восстановление экономики уйдет более 10 лет", – сообщает издание.

Указывается, что Украина получила определенную поддержку благодаря иностранной помощи и бурному развитию отечественной оборонной промышленности, и ее ВВП стабильно растет на 3–5% ежегодно после падения на 29,1% в начале войны. Но полномасштабная война в стране уже вступила в свой пятый год.

"Таким образом, новый закон может стать значительной поддержкой для военных, завершающих службу на войне, поскольку такие навыки, как пилотирование и обслуживание дронов, становятся все более востребованными за рубежом", – говорится в публикации.

Отмечается, что наемная военная служба в Украине официально запрещена, хотя с 2022 года страна в значительной степени полагалась на добровольческие организации и батальоны. Однако сейчас многие неформальные боевые подразделения были включены в официальную военную структуру Украины.

"Зеленский не сообщил, будет ли правительство Украины участвовать в регулировании деятельности частных военных компаний. Он также не уточнил, какие именно услуги им будет разрешено предоставлять", – отметило издание.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам народного депутата от "Слуги народа" Сергея Нагорняка, в настоящее время каждая бригада ВСУ недоукомплектована, а принудительная мобилизация не дает результата. Нагорняк считает, что нужны нестандартные решения, в частности, относительно бронирования. Он добавил, что количество категорий забронированных мужчин на каждом предприятии будут пересматривать, как и процент тех, кого можно забронировать. Нагорняк считает, что нужно по-новому подойти к вопросам, касающимся справок об инвалидности и экономического бронирования.

Также мы писали, что военный журналист, экс-пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что снижение мобилизационного возраста в стране может быть эффективным, учитывая опыт других стран, но для этого должны выполняться основные условия. В частности, в этом вопросе главным приоритетом должны быть рациональное руководство и сохранение жизней бойцов. Селезнев считает, что государство должно обеспечить надлежащую подготовку, чтобы молодые мобилизованные военные могли эффективно уничтожать оккупантов. Он добавил, что опыт США и Израиля свидетельствует об эффективности привлечения молодежи от 19 лет к выполнению боевых задач.

