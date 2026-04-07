Пакистан просит Трампа продлить дедлайн для Ирана на две недели, – Reuters

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить дедлайн для Ирана на две недели, сообщает Reuters.

Шариф считает, что дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке продвигаются "стабильно, решительно и мощно" и могут дать результат в ближайшее время.

В то же время премьер-министр Пакистана призвал Иран открыть Ормузский пролив на тот же двухнедельный период в качестве жеста доброй воли. Шариф считает, что это решение могло бы стать сигналом готовности к деэскалации.

Видео дня

Также премьер-министр Пакистана призвал обе стороны конфликта соблюдать перемирие.

"Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать перемирие повсеместно в течение двух недель, чтобы дать дипломатии возможность достичь окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", – подчеркнул он.

Издание сообщает, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что "президент проинформирован о предложении, и ответ будет дан".

По данным издания, высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран положительно рассматривает просьбу Пакистана о двухнедельном перемирии.

В то же время Fox News пишет, что президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о просьбе Пакистана.

"Могу сказать одно – я очень хорошо его знаю. Он пользуется большим уважением повсюду", – сказал глава Белого дома о премьере Пакистана.

Как говорится в статье Politico, высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива на условиях анонимности заявил, что его страна "не имеет представления" о том, что думает Трамп.

"Это может быть тактикой, чтобы заставить Иран принять то, что лежит на столе, соглашение, которое Пакистан предложил им. Но мы не имеем ни малейшего представления об этом плане, если он вообще существует. И если он атакует Иран, то мы знаем, что Иран нанесет ответный удар нам и другим странам региона", – добавил собеседник.

Заявления Трампа по Ирану: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп напомнил о том, что срок его ультиматума Ирану истекает, и пригрозил, что "сегодня может погибнуть целая цивилизация". В то же время он добавил, что после смены режима, "когда возобладают другие, более разумные и менее радикальные умы, возможно, произойдет нечто революционно прекрасное". Глава Белого дома добавил, что "мы узнаем это сегодня ночью, в один из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира". Трамп подчеркнул, что "47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец закончатся".

Также мы писали, что издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп угрожал до полуночи уничтожить все мосты и электростанции в Иране и принять другие меры, которые будут иметь разрушительные последствия для иранцев и спровоцируют опасный ответ во всем регионе. Высокопоставленный чиновник администрации высказал мнение, что если президент США "увидит, что соглашение приближается, он, вероятно, отложит это". По его словам, только Трамп принимает это решение. Представитель министерства обороны сообщил, что в ведомстве "скептически" относятся к тому, что на этот раз будет какое-то продолжение.

