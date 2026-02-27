Украина – главный враг: The Guardian раскрыл, как Орбан пытается удержать власть в Венгрии

На фоне потери рейтинга Орбан усиливает критику в сторону Украины.

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей предвыборной программе пытается убедить население, что самой большой угрозой для страны является не ухудшение социальных услуг, рост стоимости жизни или экономическая стагнация, а Украина. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что перед выборами в 2018 году Орбан пытался запугать население проблемами с миграцией. В 2022 году, через пять недель после полномасштабного вторжения РФ, он спекулировал на теме того, что оппозиция якобы отправит венгерские войска в Украину. Сейчас же, когда Орбан сталкивается с самым большим вызовом от бывшего однопартийца Петера Мадяра, действующий премьер пытается использовать тему Украины.

В последние дни, как отмечает издание, его кампания вышла за пределы страны. В частности, это касается скандала с нефтепроводом "Дружба", через который Венгрия получает нефть из России. Будапешт требует возобновить поставки по этому пути и на фоне этого уже отказался одобрить последний пакет санкций ЕС и кредит для Украины на сумму 90 млрд евро.

Видео дня

На фоне того, что большинство независимых опросов свидетельствуют о значительном преимуществе партии Мадяра "Тиса", Орбан усиливает критику Украины. В частности, на этой неделе он заявил, что отправляет войска для защиты инфраструктуры Венгрии от Украины. Уже на следующий день он опубликовал открытое письмо Зеленскому, в котором обвинил украинского президента в том, что он пытается заставить Венгрию вступить в войну против РФ.

Директор Policy Solutions Андраш Биро-Надь отметил, что сосредоточенность Орбана на Украине превратила выборы в вопрос "двух конкурирующих нарративов". С одной стороны Орбан, который акцентирует внимание на угрозах втягивания Венгрии в войну, с другой стороны - Мадяр, который делает акцент на сдерживании роста стоимости жизни, улучшении социальных услуг и борьбе с коррупцией.

"Орбан имеет огромную медиаимперию, а также безграничные ресурсы, с помощью которых он может донести свои сообщения до венгерского народа. Поэтому я бы не недооценивал способность Орбана формировать политическую повестку дня", - сказал Биро-Надь.

Он добавил, что Орбану уже удалось изменить мнение венгров. Если раньше они поддерживали передачу помощи Украине, то сейчас перешли к ее отрицанию. Также Орбану удалось превратить Владимира Зеленского в одного из самых непопулярных мировых политиков в Венгрии.

"За последние четыре года Орбан не смог сделать Россию или Путина популярными в Венгрии – они остаются непопулярными. Но ему удалось разрушить репутацию Украины и Зеленского в глазах венгерских избирателей", – добавил Биро-Надь.

Украина и Венгрия – последние новости

Так, на фоне скандала вокруг трубопровода "Дружба", министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы признала, что блокирует поставки нефти в Будапешт по политическим причинам. Украинский МИД опроверг эти заявления и добавил, что они "полностью искажают содержание встречи" с временным поверенным Венгрии в МИД Украины.

Между тем Bloomberg также отмечает, что Орбан идет на открытый конфликт с Украиной и ЕС на фоне выборов. Издание отмечает, что теперь у Орбана может быть мало возможностей для снятия блокировки с кредитного пакета для Украины и 20-го пакета санкций против России, поскольку это может показать его слабость накануне выборов.

Вас также могут заинтересовать новости: