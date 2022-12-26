Системы морской навигации не могут нормально работать и показывают настоящие "чудеса" из-за глушилок GPS.

Россияне устроили "радиолокационный бермудский треугольник" в портовой зоне Новороссийска после перебазирования туда подводных лодок из Крыма. Об этом свидетельствуют данные сайта отслеживания кораблей MarineTraffic.

Этот сайт показывает в реальном времени карту расположения всех кораблей, оснащенных системой автоматической идентификации (AIS). Эта система использует американскую спутниковую группировку глобального позиционирования (GPS), что подразумевает достаточно высокую точность определения координат корабля.

Однако в начале прошлой недели карта MarineTraffic стала показывать совершенно невозможную картину в районе Новороссийска. Там сразу 10 кораблей (семь нефтяных танкеров и три сухогруза) пришвартовались не в морском порту, а заплыли вглубь суши и встали на якорь в аэропорту соседнего города Геленджик.

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По версии издания The Moscow Times, причиной сбоя в отображении фактического местонахождения кораблей стала работа систем глушения GPS, используемая российскими военными для прикрытия базы подводных лодок.

Отмечается, что это не первый подобный случай в Новороссийске. В 2017 году химовоз "Atria" тоже "заблудился" на подходе к порту этого города. По словам капитана, система навигации определяла положение судна на расстоянии 25–30 миль от фактического местонахождения — как раз в аэропорту Геленджика. В тот день в аэропорт "телепортировались" около 25 кораблей.

Передислокация российского флота из Крыма в Россию

Россияне начали перебрасывать часть своего военного флота из оккупированного Крыма в Новороссийский еще летом, когда стала очевидной угроза для севастопольской бухты.

29 октября неизвестные морские беспилотники атаковали и повредили несколько кораблей российского военного флота, стоявшие в Севастопольской бухте. После этого еще часть флота россияне перевели на восток Черного моря.

Однако позже выяснилось, что даже базы в Новороссийске являются не вполне безопасными для российского флота. Неизвестные беспилотники атаковали их и там.

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