Атака якобы произошла в ночь на 18 ноября.

Российские СМИ заявили, что морской беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал "Шесхарис" в Новороссийске.

Как пишет российский Телеграм-канал Mash, взрыв в районе гавани был зафиксирован ночью 18 ноября. Утром специалисты зафиксировали повреждения - они минимальны и на работоспособность систем якобы не влияют.

"На месте обнаружены обломки надводного дрона - заранее, это тот самый аппарат, который использовали ВСУ во время нападения на Черноморский флот в Севастополе в конце октября", - пишет канал.

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Напомним, что в нефтегавани "Шесхарис" Россия грузит свою нефть для отправки за границу.

Морская атака в Севастопольской бухте 29 октября - что известно

Утром 29 октября группа морских дронов поразила пришвартованные в Севастопольской бухте русские корабли.

Среди поврежденных оказались три корабля: класса "Адмирал Макаров" (который угрожал украинским городам "Калибрами"), "Адмирал Григорович", а также тральщик "Иван Голубец", которые впоследствии были выведены из боеспособного состояния".

По мнению экспертов, участвовать в атаке могли украинские безэкипажные катера (бэк). Согласно другому варианту, суда повредили британские надводные USV.

В другом OSINT-исследовании говорилось, что российские военные пытались сбить БПЛА, в том числе с вертолета. Чтобы скрыть атаку на флот, кремлевские пропагандисты подожгли вблизи бухты шины - якобы для сюжета внезапных учений мобилизованных.

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