В России пригрозили Великобритании ответственностью за рост напряженности между двумя странами.

В четверг, 3 ноября, Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт и выразило ей "решительный протест" из-за якобы причастности Лондона к атаке на корабли Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

Как заявили в МИД РФ, такой "протест" выразили из-за активного участия военных специалистов Великобритании в подготовке и поставке подразделений украинских войск "с целью проведения диверсионных операций на море".

"Подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом на сайте МИД России пригрозили Великобритании ответственностью за рост напряженности между двумя странами.

"В случае продолжения таких актов агрессии, которые угрожают прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами полностью будет лежать на британской стороне", — заявили в министерстве.

Атака на корабли РФ в оккупированном Севастополе

Утром, 29 октября, в оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Позже стало известно, что в Севастопольской бухте были поражены не менее трех кораблей Черноморского флота России. Надводные беспилотники USV фактически прорвали оборону оккупантов.

В начале ноября 2022 года в сети появились спутниковые снимки, на которые попал российский фрегат типа "Адмирал Григорович" – "Адмирал Макаров", потенциально получивший повреждение 29 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: