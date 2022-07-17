Несение боевой службы кораблями РФ осуществлялось в ракетно безопасных районах.

Российское командование передислоцировало значительное количество военных кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на полученную от ВМС информацию.

Также враг продолжает контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях.

Несение боевой службы кораблями РФ осуществлялось в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, 16 июля украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

Вместе с тем ВСУ продолжают эффективно уничтожать склады с боеприпасами противника на оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что наступление РФ значительно замедлилось именно благодаря использованию Украиной систем HIMARS.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ оккупантам активизировать бои на "всех направлениях", что журналисты The New York Times оценили как сигнал перехода Россией к более агрессивной фазе войны.

В то же время, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Путин отдал приказ захватить Харьков, о чем свидетельствует активизация обстрелов области русскими войсками.

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