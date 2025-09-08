По словам премьер-министра Венгрии, судьба Украины уже решена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что в результате текущих переговоров о гарантиях безопасности для Украины ее территория будет разделена на три зоны - российскую, демилитаризованную и западную, передает Magyar Nemzet.

По его словам, нынешние дискуссии в Европе о гарантиях безопасности фактически уже признают существование "российской зоны", а сейчас обсуждается только ее размер и формат. Орбан отметил, что вопрос, касающийся так называемой демилитаризованной зоны, пока тоже открыт.

"Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом разделения Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона. Российская зона уже существует. Сегодня дебаты идут лишь о том, сколько регионов она должна включать", - подчеркнул венгерский премьер.

Видео дня

Кроме того, Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО, отметив, что это якобы приведет к войне с РФ и развалит экономику Европы. В то же время он призвал заключить соглашение с Россией, которое предусматривало бы "стратегическое сотрудничество и отказ Украины от членства в евроатлантических структурах".

Другие заявления Орбана относительно Украины

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" будут иметь длительные последствия.

"Это был насыщенный выходной. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Из этого также видно, что венгры приняли правильное решение", - подчеркнул Орбан.

По его словам, "шантажом, взрывами и угрозами нельзя вступить в ЕС".

Также политик отреагировал на российский удар по Закарпатью, который произошел 21 августа. В частности он предложил принять в своей стране пострадавших, однако этого не понадобилось.

"Необходимо продолжать усилия, направленные на достижение мира, и переговорный процесс, инициированный президентом Дональдом Трампом. Только мир!", - сказал Орбан.

Вас также могут заинтересовать новости: