'Зеленский загнал себя в ловушку': Медведчук высказал циничный упрек об оккупации Украины

Кум Путина Виктор Медведчук заявил, что "границы России" могут доходить до Ивано-Франковской области.

Обвиняемый в государственной измене пророссийский политик и кум правителя РФ Владимира Путина Виктор Медведчук выступил с очередным заявлением, в котором фактически озвучил новые территориальные угрозы Украине.

В интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС Медведчук заявил, что границы России якобы могут простираться далеко на запад Украины - вплоть до Ивано-Франковской области.

В своем заявлении Медведчук попытался связать территориальную принадлежность с языком общения населения, используя этот аргумент для оправдания российских посягательств.

"Что касается так называемых спорных территорий, то в этом вопросе Зеленский сам себя загнал в ловушку. Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не на востоке", - заявил он.

Виктор Медведчук - что предшествовало

Напомним, что Медведчук находится под санкциями и обвиняется в Украине в государственной измене. После начала полномасштабного вторжения РФ он был передан России в рамках обмена пленными и с тех пор регулярно выступает с антиукраинскими заявлениями в российских СМИ.

Его риторика в очередной раз воспроизводит кремлевские нарративы, направленные на оправдание агрессии против Украины и отрицание ее территориальной целостности.

