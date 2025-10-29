РФ сейчас накапливает ресурсы для новой атаки, отметил эксперт.

Ключевая проблема "Шахедов" заключается в их количестве, что делает ее более опасной, чем баллистика. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Баллистика не летает по городам в количестве там 500, 600 единиц. Не бывает такого, к счастью. Там прилетает там десяток, иногда более десятка. Но в таких количествах, как шахеты, они не летят.

По Киеву было 300-400 единиц. И правильно говорит президент, сейчас надо использовать все, что возможно, для того, чтобы их сбивать. Потому что мы видели определенные последствия, что может быть. Мы помним квартал, один из кварталов столицы, который был уничтожен, снесен фактически во время удара 28 сентября", - сказал Попович.

Видео дня

Он добавил, что боевая часть "Шахеда" в 90 килограммов способна поразить сразу несколько этажей при попадании в здание. А учитывая количество вражеских БПЛА, это делает их еще более опасными. В то же время эксперт отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина планирует выпускать до 500-600 зенитных дронов-перехватчиков ежесуточно для борьбы с "Шахедами".

"Это очень хорошо, но встает вопрос подготовки персонала. Должен кто-то их запускать, эти перехватчики. Если мы будем их производить в большом количестве, это одно, но должны быть экипажи, которые могли бы запускать их по шахедам, уметь ими пользоваться... Мы сейчас не видим в последнюю неделю массированных пусков, но, к сожалению, нас это не должно расслаблять, расхолаживать, поскольку это идет накопление и бог знает, когда это накопление будет использовано и в каком количестве", - добавил Попович.

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее о том, что "Шахеды" стали опаснее баллистики заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина способна сбивать баллистику там, где есть средства Patriot. Тогда как для сбивания "Шахедов" в таком количестве приходится использовать все, что есть.

В то же время специалист в области РЭБ и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что РФ начали крепить к "Шахедам" два контейнера с противотанковыми минами для атак по приграничным территориям. В частности такие БПЛА были замечены на Сумщине. Он призвал не трогать такие боеприпасы, поскольку они самоуничтожаются через некоторое время.

Вас также могут заинтересовать новости: