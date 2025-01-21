Она появилась во время инаугурационного бала в изысканном платье, которое в корне отличалось от ее первого "скорбного" образа.

В понедельник, 20 января, внимание почти всего мира было приковано к Вашингтону, где должность 47-го президента США уже во второй раз занял Дональд Трамп. Традиционно, кроме инаугурации, внимание поклонников обращает на себя первая леди своими образами.

Мелания Трамп появилась в эффектном наряде, который позволил ей обнажить плечи и завоевать расположение фанатов, пишет The Independent. Для Liberty Ball теперь уже официально первая леди США выбрала белое длинное вечернее платье.

На нем были вставки по всей длине, которые напоминали геометрические узоры. Вместе со своим мужем-президентом в этом образе она появилась в Walter E. Washington Convention Center.

Интересной деталью наряда был разрез у ноги. Платье она дополнила белыми туфлями на каблуках. Интересным акцентом также была брошь 1955 года, созданная Гарри Уинстоном, которую знаменитость надела как чокер.

Кстати, платье для Трамп создал ее стилист, с которым она работает уже много лет. Здесь звезда уже отошла от традиции выбирать на такие события наряды от американских брендов и обратилась к своему давнему другу. Французский дизайнер Эрве Пьер в 2017 году разрабатывал платье для первой леди во время предыдущей каденции Дональда.

Тогда Мелания появлялась в наряде ванильного цвета с открытыми плечами, которое было декорировано красным шелковым поясом. В интервью The New York Times Пьер объяснил, почему решил работать с ней снова:

Для меня большая честь сотрудничать с первой леди над дизайном ее инаугурационного платья. Было понятно, что миссис Трамп тяготела к сочетанию черного и белого - верна своему стилю и видению.

Заметно, что в платье Мелания чувствовала себя более расслабленной и приветливой. Поклонники заметили, что во время танца с Трампом она выглядела счастливой и улыбалась.

Что сложно сказать о ее первом наряде на инаугурации. Ранее мы писали, что "скорбный" образ Мелании Трамп вызвал фурор в сети. Жена президента показалась в одноцветном наряде и удивила сходством с Klavdia Petrivna.

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