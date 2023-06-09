Несмотря на то, что черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая, Россия, скорее всего, продолжает препятствовать экспорту зерна, преднамеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.
На это обратили внимание в британской разведке. "В настоящее время инспектируется только одно или два судна в день по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года", - подчеркивается в отчете разведки.
Аналитики предположили, что таким образом РФ, вероятно, пытается добиться уступок в повторном открытии трубопровода Тольятти-Одесса, по которому страна экспортирует аммиак. "Ситуацию осложняет то, что в последние дни трубопровод был поврежден и в настоящее время не работает", - отметили в разведке.
"Россия, вероятно, будет продолжать риторику и препятствовать "зерновой инициативе" в течение нескольких недель до следующего крайнего срока продления 16 июля", - допустили аналитики.
Зерновая сделка
С российским вторжением в Украину работа черноморских портов была заблокирована. Договоренность о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море (порты "Одесса", "Черноморск", "Пивденный") была достигнута прошлым летом при содействии Турции и ООН. С тех пор Кремль пытается всячески спекулировать на этой теме, угрожая выйти из этой договоренности.