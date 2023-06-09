Аналитики допустили, что российская сторона и дальше будет создавать помехи нормальной работе зернового коридора.

Несмотря на то, что черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая, Россия, скорее всего, продолжает препятствовать экспорту зерна, преднамеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.

На это обратили внимание в британской разведке. "В настоящее время инспектируется только одно или два судна в день по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года", - подчеркивается в отчете разведки.

Аналитики предположили, что таким образом РФ, вероятно, пытается добиться уступок в повторном открытии трубопровода Тольятти-Одесса, по которому страна экспортирует аммиак. "Ситуацию осложняет то, что в последние дни трубопровод был поврежден и в настоящее время не работает", - отметили в разведке.

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"Россия, вероятно, будет продолжать риторику и препятствовать "зерновой инициативе" в течение нескольких недель до следующего крайнего срока продления 16 июля", - допустили аналитики.

Зерновая сделка

С российским вторжением в Украину работа черноморских портов была заблокирована. Договоренность о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море (порты "Одесса", "Черноморск", "Пивденный") была достигнута прошлым летом при содействии Турции и ООН. С тех пор Кремль пытается всячески спекулировать на этой теме, угрожая выйти из этой договоренности.

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