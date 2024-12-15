Привычка чихать на любые правила и законы вылезла оккупантам боком.

Настоящей причиной гибели двух российских танкеров возле Керченского пролива стал не шторм, а "халатность и разгильдяйство" россиян. Об этом в комментарии каналу "Киев 24" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Эти суда фактически являются речными. Их задача с Волги тянуть этот мазут, нефтепродукты и перегружать их на другие суда уже где-то в море. Они теоретически могут выходить в море, но при других условиях", - подчеркнул он.

По словам Плетенчука, высота волн и скорость ветра, которые сегодня наблюдаются возле Керчи, превышали нормативные показатели, на которые изначально были рассчитаны оба танкера.

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"Кроме того, не следует забывать, что это суда 50+ лет. Для такого возраста... эти суда уже в принципе должны быть списаны. Они нарушили в принципе все, что могли", - говорит военный.

Гибель танкеров возле Керчи

Как писал УНИАН, сегодня утром вблизи Керченского пролива затонули сразу два российских танкера - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным российских СМИ, суда, которые были заполнены мазутом, волнами разломало пополам.

Известно, что на двух судах было под два десятка членов экипажа. Россияне провели спасательную операцию, однако по меньшей мере один моряк погиб.

При этом в море вылились тысячи тонн нефтепродуктов.

Также сегодня в Крыму утонул плавучий кран. Все из-за мощного шторма.

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