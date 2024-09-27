Решение объяснили нагрузкой на жилье, систему здравоохранения и школы в некоторых городах.

Правительство Норвегии объявило, что больше не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам. Отныне заявки беженцев из западных областей Украины будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Министр юстиции Эмилия Энгер Мель сообщила, что за время полномасштабной войны Норвегия, население которой составляет 5,6 миллиона человек, приняла около 85 тысяч украинцев. "Мы не можем принять непропорционально большую долю перемещенных лиц по сравнению со странами Северной Европы", - цитирует ее RTE.

Теперь иммиграционные органы в индивидуальном порядке будут рассматривать запросы о предоставлении убежища от жителей Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей. Страна считает эти регионы безопасными. Также Энгер Мель заявила, что среди украинских искателей убежища растет доля мужчин, в частности призывного возраста.

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Украинцы в Норвегии

В начале полномасштабной войны власти страны приняли решение предоставлять убежище всем гражданам Украины, которые в нем нуждались. Впоследствии они начали постепенно ужесточать условия получения помощи.

В начале года стало известно, что страна может прекратить оказывать финансовую поддержку беженцам, которые отказались жить в приемных центрах.

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