Определенные люди чувствуют вину из-за того, что остались живы.

Некоторые украинцы, которые из-за вторжения РФ были вынуждены выехать за границу, в частности в США, мечтают о возвращении домой. Они не могут привыкнуть и очень страдают из-за ностальгии. Об этом говорится в репортаже "Голоса Америки".

Отмечается, что после полномасштабного вторжения в США переехало более полумиллиона украинцев. Большинство оседают и пристраиваются к новой жизни. Однако есть люди, которые стремятся вернуться в охваченную войной Украину. Журналисты привели два примера – истории двух украинок, которые были вынуждены выехать за границу.

В частности, речь идет о 48-летнем дизайнере из Днепра Виктории Никитиной, которая сейчас живет в городе Сиэтл штат Вашингтон. Она днем занимается любимым делом – рисует натюрморты. Ближе к вечеру это занятие приходится остановить. Ночью она отправляется на свою пока первую официальную американскую работу – убирает в Доме престарелых. Трижды в неделю она с 23.00 до 7:00 пылесосит, моет пол, протирает поверхности и выносит мусор.

Она бы могла найти работу ближе к своей специальности, но не знает английского. В Днепре женщина работала дизайнером интерьеров. Говорит, что пользовалась большим спросом в родном городе, но на восьмом месяце полномасштабной войны, в октябре 2022 года, когда выгуливали своего лабрадора Биги возле дома, над ее головой, разорвалась ракета.

"Район Виктории из-за близости к стратегическому объекту постоянно обстреливали россияне. Женщина долго колебалась, но приняла непростое решение – вместе с Биги прилететь в США, где уже давно проживала ее дочь. Виктория стала участницей программы you for you. И первые месяцы жизни на американской земле для нее стали настоящим испытанием", – говорится в сюжете.

Украинка говорит, что в Сиэтле впала в глубокую депрессию, хотелось просто закрыть глаза и проснуться дома. Говорит, что физически находится в Америке, а душа – в Украине, где остались друзья, работа.

Психологи утверждают: вынужденное переселение может стать глубокой психологической травмой. Больше всего на психику влияют потери и ощущение изоляции.

"Это был не выбор, большинство людей бегут, спасая свою жизнь. У многих людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, возникает чувство вины. Мол, почему я выжил, когда мой друг погиб, или умер член семьи", – объясняет психолог Скип Риззо.

Вторая история – об Ирине Тригидько из Ирпеня. Она также прилетела в Вашингтон по такой же программе с четырьмя детьми и мужем. Сначала думала, что приехали только на месяц – отдохнуть у сестры: "Но прибыв в Вашингтон, почувствовала полную безопасность для себя и для детей. Я осталась с детьми, а муж не захотел и уехал в Украину по делам", – рассказала женщина.

Говорится, что Ирина влюбилась в штат Вашингтон – здесь она чувствует себя в безопасности и свободной. Сейчас живет в доме сестры, которая выступила спонсором и полностью обеспечивает семью. Официально Ирина не работает: "Я парикмахер. Сейчас могу только друзей обслуживать, когда дети в школе", – уверяет украинка.

Ирина говорит, что держаться ей помогает ответственность за маленьких детей. Однако, по мнению психологов, грусть по дому может возникнуть позже, когда женщине придется столкнуться с собственными потребностями: "Если у вас есть дети, то в первую очередь вы отталкиваетесь от их потребностей. И, возможно, это и является главной мотивацией – чтобы дети были в безопасности, чтобы у них был доступ к образованию и возможно к новому образу жизни. Но в будущем может прийти тоска по родной стране, и человек может захотеть вернуться домой", – говорит Скип Риззо.

Он уточняет, что ранее такие расстройства описывались как ностальгия. Авторы репортажа утверждают, что в США нет специальной программы для беженцев, как это есть, например, в Швейцарии и Германии. Виктория и Ирина могут получить от государства только денежную помощь, как малообеспеченные граждане, и карточки на еду. Для обеих женщин кругом общения стала украинская община, где женщины чувствуют, что могут быть полезными. Они проводят занятия в художественных лагерях и украиноязычной школе.

Украинцы за границей

Как сообщал УНИАН, в Германии в центре размещения беженцев умер 46-летний украинец. Это произошло в городе Росток на северо-востоке немецкой федеральной земли Мекленбург-Померания. В правоохранительных органах отметили, что обстоятельства смерти мужчины указывают на вероятное убийство.

Почти треть украинцев в Германии (32%) намерены остаться там на несколько лет. Еще почти четверть респондентов (24%) – хотя бы на год. О намерении остаться навсегда сообщили 8% респондентов.

