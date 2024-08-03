Также авторы исследования исследовали причины, которые отбивают охоту у граждан Украины оставаться в Германии и Нидерландах.

Почти треть украинцев в Германии (32%) намерены остаться там на несколько лет. Еще почти четверть респондентов (24%) - хотя бы на год. О намерении остаться навсегда сообщили 8% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах", проведенного Миграционной платформой EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

В Нидерландах 44% граждан Украины намерены остаться в стране на несколько лет. Более пятой части респондентов (21%) планирует остаться хотя бы на год и только 6% планируют остаться навсегда.

Однако следует отметить, что существует значительный процент тех, кто не определился: 18% - в Германии и 19% - в Нидерландах не приняли решение, оставаться на более долгий период в своей текущей стране проживания или вернуться на родину.

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Побудить украинцев вернуться из Германии домой может несколько факторов. Почти половина (48%) респондентов назвали более высокую оплату труда и лучшие условия труда в Украине. Кроме того, важными мотиваторами оказались перспектива вступления Украины в НАТО (46%) и возможность воссоединиться с семьей (42%). Для украинцев в Нидерландах самыми распространенными факторами стали улучшение условий труда (63%), внедрение реформ в сфере безопасности (41%) и реформ системы правосудия (38%).

Среди мотивов остаться в Германии респонденты указывают: облегчение для граждан Украины в государстве пребывания (36%), наличие родственников и друзей (34%), упрощенный процесс легального оформления вида на жительство и работу (31%) и помощь в оплате жилья (29%).

Среди причин, побуждающих остаться в Нидерландах, граждане Украины называют: упрощенную процедуру легализации проживания и трудоустройства (61%), облегчение для украинцев (45%) и покрытие расходов на проживание в Нидерландах (32%).

Также авторы исследования исследовали причины, которые не поощряют граждан Украины оставаться в Германии и Нидерландах. Главные - желание вернуться домой в Украину (71% в Германии, 53% в Нидерландах), плохое знание языка страны пребывания (41% в Германии, 47% в Нидерландах), а также забота о родственниках, которые остались на родине (37% в Германии, 32% в Нидерландах).

Украинские беженцы в Германии и Нидерландах

Ранее эксперты сообщали о том, что более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, тогда как 39% видят их будущее в Украине. Противоположная ситуация в Нидерландах, где 29% граждан Украины указали на свою текущую страну проживания. Зато более половины (60%) видят будущее своих детей в Украине.

Кроме того, 67% граждан Украины в Германии уже нашли работу или проходят подготовительные курсы для трудоустройства, хотя официальная немецкая статистика указывает на около 20% занятости беженцев в прошлом году. В Нидерландах 61% граждан Украины декларируют, что имеют работу. Причем в среднем в Германии они зарабатывают 1334 евро в месяц нетто ("чистыми"). В Нидерландах средняя зарплата нетто украинцев составляет 1104 евро в месяц.

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