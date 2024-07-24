Отмечается, что из-за ударов по энергообъектам многие украинцы могут выехать в Польшу.

Власти Польши предупредили о возможном наплыве беженцев из Украины после того, как российские войска усилили атаки по энергетическим объектам.

Издание Bloomberg пишет, что в этом году Кремль усилил удары по энергосистеме Украины, что привело к отключению электричества для домохозяйств и промышленных предприятий. С марта действует режим нормирования электроэнергии, и в некоторые дни она подается лишь на несколько часов.

"У нас есть очень четкие сигналы о том, что из-за российской агрессии осенью и зимой может быть большой приток беженцев", - заявил Дариуш Марчинский, директор департамента МВД по защите гражданского населения и управлению чрезвычайными ситуациями.

Видео дня

С начала войны, по данным пограничной службы, более 18 миллионов украинцев пересекли границу Польши. Чуть менее 1 миллиона решили остаться в стране, многие из них нашли работу или открыли собственный бизнес.

Проблемы со светом в Украине – последние новости

Президент Владимир Зеленский ищет инвестиции для строительства 1 гигаватта децентрализованных генерирующих мощностей в ближайшие месяцы. В знак поддержки Киева Польша и Молдова заявили ранее в июле, что ищут способы помочь Украине укрепить свою энергетическую безопасность.

Польша обсуждает план, который позволит электричество отправлять в Украину, используя существующие соединения. Молдова работает над планом производства электроэнергии на своей территории с использованием украинского газа, хотя этот проект технически сложен и, скорее всего, не может быть начат до зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: