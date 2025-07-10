Эти средства пойдут на оказание невоенной помощи Украине.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что его страна выделит 300 миллионов евро на поддержку восстановления Украины в 2025 и 2026 годах.

Издание Bloomberg пишет, что в рамках этого пакета мер правительство Нидерландов в 2025 году потратит 52 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры и систем водоснабжения в Украине. Еще 30 миллионов евро выделят на поддержку голландских компаний и организаций, способствующих восстановлению и устойчивому развитию страны.

Отмечается, что эти средства лишь часть примерно 500 миллионов евро, ранее выделенных Нидерландами на оказание невоенной помощи Украине.

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"Экономика и общество Украины должны оставаться на плаву, потому что это помогает стране в ее борьбе. По сути, это фронт за фронтом", - заявил дипломат на Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Международная помощь Украине - последние новости

30 июня Украина получила от Канады около 1,7 млрд долларов (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

10 июля Украина получила 1 миллиард евро от Европейского союза за счет доходов от замороженных российских активов.

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